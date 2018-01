La UBA no contempló que en el básquet suele haber tiempo suplementario

Sigo la Liga desde los ´80, cuando se comenzó a gestar. En la etapa de transición los clubes de Junín pelearon por un lugar, pero ninguno pudo llegar.

Argentino se reforzó con los extranjeros Robert Kennet Guyton y Joseph Clement Garret; Ciclista con Alonso Lonnie Mc Farlan y Kevin Vaughan; Los Indios con Jesse Peterson y Alvin Good.

Pero esto que está pasando ahora con el sistema de competencias no lo vi nunca.

La era Bazzi en la AdC terminó con algunas turbulencias y, en medio de los últimos manotazos de ahogado, se le pidió a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que diseñara un sistema de campeonato que le permitiera a los clubes –entre otras cosas- abaratar costos en cuanto a las salidas.

Muy buena gente la de la UBA, realmente unos genios porque hacen cosas bárbaras. Pero de básquetbol no entienden absolutamente nada. Alguien debió explicarle, por ejemplo, que en el básquetbol suele haber tiempo suplementario.

Argentino jugó 9 partidos en 20 días de enero de 2018. Una locura. Arrancó el 5 de enero en la calurosa Mar del Plata y le ganó a Quilmes 81 a 79. Dos días después superó a Peñarol 72 a 68 en el mismo escenario.

Y se fue a Bahía Blanca donde no tuvo tiempo ni de bajar del micro porque el 9/1 perdió contra Weber 85-78.

Volvió a Junín y el 12/1 le gano en tiempo suplementario a Estudiantes de Concordia 96-88.

Día por medio recibió a Boca Jrs. y perdió 85-83 (14/1). Tres días después recibió a Weber Bahía y cayó 78-73.

Salíó sin descansar a Buenos Aires para tomar el avión rumbo al Sur. Fue goleado en Río Gallegos contra Hispano Americano 94-73.

Se volvió y día por medio jugó contra San Lorenzo, cayendo en Buenos Aires 88-74. Una vez más, día por medio, jugó contra Boca Juniors y sufrió la quinta derrota al hilo por 83 a 73.

¿Por qué Mar del Plata-Bahía; y no Bahía-Comodoro-Rio Gallegos, luego cuatro días de descanso? ¿Por qué Río Gallegos-Buenos Aires con San Lorenzo y Boca…. y después otro viaje a Buenos Aires para jugar contra Ferro? ¿Por qué no San Lorenzo-Ferro-Boca y chau Capital?

¿A quién se le escapó la tortuga en la programación?

Así no va más. Alguien, por una vez en su vida, deberá pensar que se puede mejorar… y sin necesidad de la UBA de por medio.

Ni hablar de la Liga Argentina donde Ciclista fue a Concepción del Uruguay a jugar contra Parque Sur el 8 de noviembre de 2017, se volvió a Junín y el 13 de noviembre retornó a la misma ciudad (sí, leyó bien, la misma ciudad) para enfrentar a Tomás de Rocamora. Un disparate. ¿No podría haber jugado miércoles y viernes?

Pasando a otro tema: los historiales de enfrentamientos entre los clubes. La Copa Argentina formó parte del calendario oficial de competencias de la AdC (está aprobado en los estatutos). ¿Por qué no se la incluye en las estadísticas? ¿Tal vez se perdieron los resultados? ¿O los que jugaron la Copa Argentina eran hipopótamos y no clubes?

A ver señores, en vez de tanto marketing que a los clubes no les suma absolutamente nada, pónganse a trabajar en serio de una buena vez.

Por el bien del básquetbol de la República Argentina.