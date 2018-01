Ajustada victoria de Ciclista sobre Rocamora

Ciclista Juninense retuvo una fuerte localía al quedarse con dos valiosos puntos ante Tomás de Rocamora en un complicado cierre del partido. Ganó 77-75.

No comenzó bien el Verdirrojo. Una transición ofensiva visitante colocando la bola dentro de la pintura lo complicó. Rocamora fue arriba en el marcador hasta que restando dos minutos para el cierre Ciclista lo dio vuelta con los triples de Xavier Carreras y las penetraciones de Federico Oggero: 20-15.

El segundo cuarto arrancó igual. Joaquín Deck y Francisco Pag volvieron a golpear la canasta juninense para que la visita retomara la posta (20-22) en los primeros dos minutos.

Pero lo volvió a acomodar el Verdirrojo, en la medida que le pasó la bola a Rodrigo Goncalvez y Federico Oggero continuó ganando la cuerda para llegar a la canasta (26-22 en 4´ jugados) forzando la consumición de un tiempo muerto computado al banco oponente.

Al cierre del primer tiempo Ciclista quedó arriba 35 a 31.

Tomás de Rocamora luchó el tercer cuarto con mucha actitud y logró ponerse a tres restando 1´ para el final con un triplazo de Agustín Lozano y aguantó el resultado hasta la chicharra (60-57).

Y la visita siguió batallando en los diez minutos finales. Igualó el partido en 71 con 2+1 de Manuel Gandoy. De ahí en más se fueron prestando el resultado hasta el final.

El cubano Karel Guzmán Abreu le dio la victoria a Ciclista con un doble impecable a once segundos de la clausura del juego. Tomás de Rocamora no tuvo chances de llegar a la canasta adversaria con lo que restaba en el tablero.

Este jueves Ciclista Juninense se presenta en Temperley.

Anoche

Estudiantes (Ola) 100 vs Atenas 86

Ciclista 77 vs Rocamora 75

Barrio Parque 87 vs Independiente (SdE) 83

Bhy Tiro Federal 80 vs Talleres (Tafí Viejo) 64

Gimnasia (La Plata) 75 vs Villa Mitre 70

Hoy

21 Platense vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Centro Español

21.30 Oberá Tc vs Mitre (Tuc)

Martes 30

21 San Isidro vs Talleres (Tafí Viejo)

21.30 Ameghino vs Independiente (SdE)

Miércoles 31

21 Villa Mitre vs Rivadavia (Mza)

21 Barrio Parque vs Unión (Sf)

21 Echagüe vs Libertad

21.30 Deportivo Viedma vs La Unión

21.30 Rocamora vs Centro Español

21.30 Villa San Martín vs Bhy Tiro Federal

22 Hindú Club vs Mitre (Tuc)

Febrero

Jueves 1

21 Platense vs Gimnasia (La Plata)

21 Temperley vs Ciclista

21.30 Atenas vs La Unión

Viernes 2

21.30 Petrolero vs Estudiantes (Ola)

21.30 Ameghino vs Unión (Sf)

22 Hindú Club vs Bhy Tiro Federal

Sábado 3

21.30 Oberá Tc vs Villa San Martín

22 Mitre (Tuc) vs Deportivo Norte

Domingo 4

20 Libertad vs Barrio Parque

21.30 Atenas vs Deportivo Viedma

21.30 Centro Español vs Estudiantes (Ola)

Lunes 5

21 Bhy Tiro Federal vs Barrio Parque

21.30 La Unión vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Petrolero vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Villa Mitre

22 Talleres (Tafí Viejo) vs Deportivo Norte

Martes 6

21 Platense vs Temperley

21 Echagüe vs Hindú Club

21.30 Atenas vs Rocamora

Miércoles 7

21 Bhy Tiro Federal vs Ameghino

21 San Isidro vs Villa San Martín

21.30 Centro Español vs Rivadavia (Mza)

22 Independiente (SdE) vs Deportivo Norte

Jueves 8

21.30 Deportivo Viedma vs Rocamora

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Ciclista

21.30 Unión (Sf) vs Hindú Club

Viernes 9

21 Villa Mitre vs Platense

21.30 Bhy Tiro Federal vs Villa San Martín

21.30 Libertad vs Ameghino

Sábado 10

22 Mitre (Tuc) vs Echagüe

Domingo 11

20 San Isidro vs Independiente (SdE)

20 Talleres (Tafí Viejo) vs Echagüe

20.30 Estudiantes (Ola) vs Ciclista

21 Rivadavia (Mza) vs Deportivo Viedma

21 Hindú Club vs Oberá Tc

Lunes 12

21 Temperley vs Atenas

21.30 Petrolero vs Villa Mitre

21.30 Rocamora vs La Unión

Martes 13

21 Bhy Tiro Federal vs Independiente (SdE)

21 San Isidro vs Unión (Sf)

21.30 Parque Sur vs Platense

21.30 Deportivo Norte vs Libertad

21.30 Villa San Martín vs Oberá Tc

Miércoles 14

21 Barrio Parque vs Ameghino

21.30 Centro Español vs Villa Mitre

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Atenas

Jueves 15

21 Temperley vs Rocamora

21.30 Deportivo Viedma vs Petrolero