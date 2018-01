Enroque Corto en Sarmiento

Sarmiento decidió dar un golpe de timón para el embalaje final del Torneo Federal de Clubes de Básquetbol.

Recambió dos jugadores. Trajo al ex Argentino de Junín, Martín Delgado (vino de jugar en Racing de Olavarría) por Fernando Sánchez (quien no tenía minutos) y sumó los servicios del ex San Martín de Junín –José Ciarrochi- quien entró por el pergaminense Federico Gobetti.

Son dos valores que jugarán debajo de las tablas, donde el déficit Verdolaga fue notable en la primera parte del año basquetbolístico.

Sarmiento reinicia el 26 de enero visitando a Presidente Derqui, en un juego clave por la permanencia en la categoría.

Últimos resultados

Sarmiento 95 vs Belgrano de San Nicolás 91

Unión de Mar del Plata 73 - Zárate Básket Independiente 78

Argentino de Pergamino 66 - Sportivo Escobar 71

Club Presidente Derqui 48 - Atlético Pilar 40

Receso por las fiestas de fin de año



26 de enero

Atlético Pilar - Sportivo Escobar

Club Presidente Derqui - Sarmiento de Junín

27 enero

Zárate Básket Independiente - Racing de Chivilcoy

28 enero

Belgrano de San Nicolás - Argentino de Pergamino

2 febrero

Belgrano de San Nicolás - Atlético Pilar

Sarmiento de Junín - Unión de Mar del Plata

Sportivo Escobar - Club Presidente Derqui

Argentino de Pergamino - Zárate Básket Independiente

4 febrero

Sarmiento de Junín - Argentino de Pergamino

Racing de Chivilcoy - Unión de Mar del Plata

Atlético Pilar - Zárate Básket Independiente

Club Presidente Derqui - Belgrano de San Nicolás

9 febrero

Unión de Mar del Plata - Argentino de Pergamino

Sportivo Escobar - Racing de Chivilcoy

Atlético Pilar - Sarmiento de Junín

11 febrero

Sarmiento de Junín - Club Presidente Derqui



16 febrero

Unión de Mar del Plata - Sportivo Escobar

Argentino de Pergamino - Club Presidente Derqui

Racing de Chivilcoy - Atlético Pilar

17 febrero

Zárate Básket Independiente - Belgrano de San Nicolás

23 febrero

Belgrano de San Nicolás - Sarmiento de Junín

Sportivo Escobar - Zárate Básket Independiente

Atlético Pilar - Unión de Mar del Plata

Racing de Chivilcoy - Argentino de Pergamino

25 febrero

Club Presidente Derqui - Unión de Mar del Plata

Racing de Chivilcoy - Belgrano de San Nicolás

Argentino de Pergamino - Atlético Pilar

1 marzo

Sarmiento de Junín - Atlético Pilar

2 marzo

Unión de Mar del Plata - Racing de Chivilcoy

Argentino de Pergamino - Belgrano de San Nicolás

Club Presidente Derqui - Sportivo Escobar

8 marzo

Sarmiento de Junín - Racing de Chivilcoy

9 marzo

Atlético Pilar - Club Presidente Derqui

10 marzo

Zárate Básket Independiente - Argentino de Pergamino

11 marzo

Belgrano de San Nicolás - Sportivo Escobar

16 marzo

Sportivo Escobar - Atlético Pilar

Argentino de Pergamino - Unión de Mar del Plata

Racing de Chivilcoy - Club Presidente Derqui

Zárate Básket Independiente - Sarmiento de Junín

18 marzo

Club Presidente Derqui - Zárate Básket Independiente

Belgrano de San Nicolás - Unión de Mar del Plata

Atlético Pilar - Racing de Chivilcoy

22 marzo

Sarmiento de Junín - Sportivo Escobar

Atlético Pilar - Belgrano de San Nicolás

23 marzo

Unión de Mar del Plata - Zárate Básket Independiente

Club Presidente Derqui - Argentino de Pergamino

25 marzo

Zárate Básket Independiente - Atlético Pilar

Sportivo Escobar - Racing de Chivilcoy

Argentino de Pergamino - Sarmiento de Junín

30 marzo

Racing de Chivilcoy - Zárate Básket Independiente

Sportivo Escobar - Argentino de Pergamino

Unión de Mar del Plata - Sarmiento de Junín

Belgrano de San Nicolás - Club Presidente Derqui.