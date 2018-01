Juan Pablo Chami asumió como entrenador del club Porteño

Porteño de Chacabuco encaró una profunda reestructuración del básquetbol para el presente año.

El presidente de la entidad, Horacio Pannunzio presentó el equipo de trabajo para toda la temporada.

La subcomisión de básquet reorganizó las actividades luego de que en la última mitad del año pasado el club se quedó sin equipo de primera

Para ello contrató los servicios del entrenador juninense Juan Pablo Chami, quien trabajará junto con Osvaldo Emanuel Ochoa.

Pannunzio: “Tenemos muchas expectativas”

El primer mandatario de la entidad albiceleste expresó: “En esta reestructuración que hemos decidido realizar, logramos la contratación de Juan Pablo Chami, quien será el encargado del equipo de primera.

Tenemos muchas expectativas con el trabajo que realizará en el club. Es un joven con mucha experiencia en el básquetbol como jugador y con enormes ganas de dirigir.

Se realizará un trabajo de cero a las divisiones formativas y además estará Emanuel Ochoa trabajando con fundamentos, etc.

Chami: "Que sea una vidriera para los más chicos"

El flamante entrenador de Porteño dijo que: "La idea es que la primera división sea la vidriera para más chicos. Que sirva como motivación para los entrenamientos y que se quieran superar día a día.

Vamos a trabajar en conjunto con las formativas, con una misma idea de juego de inferiores a primera, cosa que todos los jugadores que suban de categoría sepan cómo desenvolverse.

Estuve haciendo un par de entrenamientos previos a la pretemporada, como para que los basquetbolístas vayan conociéndome.

La última parte del año pasado sin categoría mayores, desmotivó un poco a todos.

Hoy tenemos doce mayores y un par de juveniles. Es una buena cifra para comenzar a trabajar.

achicar el puente entre sub 13 y sub 17 donde suele haber diferencias. La idea es sumar jugadores, alimentar este semillero y darle continuidad en el tiempo.

Como jugador tuve varias lesiones, cinco en total, que me fueron condicionando. Pero siempre realicé estadísticas y estuve como ayudante en el banco de suplentes. Es algo que me apasiona.

En cuando a jugadores, buscaremos algún refuerzo interno porque tenemos uno solo. Creo que los dirigentes están encaminados para lograr los servicios del pivot que necesitamos.

Por ahora jugaremos en la Asociación de Junín, pero apuntamos a que en 3 años se esté jugando a nivel provincial para promover nuestros jugadores a un nivel superlativo.

Es primordial que la primera se consolide y que los chicos tengan proyección como jugadores en el futuro.

Ochoa: "El fútbol se lleva muchos chicos"

Osvaldo Emanuel Ochoa dijo a su turno: "Me gustan las inferiores, vamos a hacer un proyecto extendido en el tiempo. Es difícil traer los chicos para jugar al básquetbol. Acá el futbol es muy fuerte, se lleva la mayoría, pero vamos a hacer el intento.

Yo voy a seguir jugando en la primera del club y a su vez voy a estar con los chicos enseñándoles fundamento y dirigiéndolos.