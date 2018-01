Argentino perdió también contra Weber Bahía en la Liga de Desarrollo por 73-63 y en el torneo de 3 x 3 que se juega en el entretiempo del partido principal por 17 a 16.

Anoche

Argentino 73 vs Weber Bahía 78

Regatas 88 vs Comunicaciones 85

Olímpico 72 vs Peñarol 68

Hoy

20 Obras vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Atenas (Cba)

22 Quimsa vs Salta Basket