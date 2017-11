Argentino y Ferro definen esta noche

En la Liga hay que llegar y concretar. No perdona. Argentino marró demasiado y la defensa fue muy permeable para aspirar a ganar un partido "chivo". Encima sus extranjeros -cuando pasa el jugador oponente- se abren, en vez de cerrarse. Así imposible ganar. Recibió una goleada en el primer cuarto: 25-16 (10 Cowan-6 Alessio-6 Balbi).

En los segundos diez minutos Argentino hizo un esfuerzo superlativo en defensa (sin Millsap) achicó los números y hasta igualó el juego en 37 (Bortolín y Saglietti 13 puntos llegando desde el banco), pero flaqueó en el último minuto y Ferro le sacó 6 (Cuello y Harper, imparables): 43-37.

Ya en el tercer cuarto Ferro cayó en su producción ofensiva y Argentino lo dio vuelta por primer vez con dos simples de Kent (53-54) a falta de dos minutos diez.

Más adelante Luciano Massarelli fue a la línea. El segundo tiro libre -restando 1´ 38" para finalizar el tercer tramo- debió ser convalidado doble porque la pelota antes de entrar la tocó Kevin Hernández en su intento por sacarla. Acto seguido Ferro cometió dos cortinas ilegales consecutivas (en el mismo ataque) que no fueron sancionadas, lo que derivó en 2+1 para Ferro. Una locura que ocurra en un arbitraje de 3.

Ya en el último cuarto, Argentino aguantó hasta donde pudo. Ferro contó con la localía y la extra que en algunos casos puntuales esto conlleva y forzó un final cerrado como única alternativa válida para ganar el partido. Y lo ganó.

Más allá de esto, en el cierre del partido la voracidad de Argentino por querer ganarlo de un zarpazo (cuatro triples errados) le hizo poner la cabeza en la guillotina para que un Ferro -casi en la lona- resurgiera de las cenizas.

En fin, hoy será otra historia.

Anoche

San Lorenzo 111 (2) vs Quilmes 75 (0)

Gimnasia (Cr) 77 (2) vs Boca 70 (0)

Instituto 99 (2) vs Regatas 95(0)

La Unión Fsa. 72 Vs Olímpico 70