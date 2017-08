MINIBÁSQUETBOL

Finalmente el sábado pasado por la tormenta los clubes de nuestra ciudad no viajaron a Chacabuco y Lincoln. Por lo tanto los partidos que dan inicio al campeonato clausura se trasladaron para hoy lunes de acuerdo al siguiente cronograma:

La fecha de hoy

10 Porteño vs. Argentino

10 El Linqueño vs. San Martín

10 Junín vs Ciclista

10.30 Cavul de Lincoln vs. 9 de Julio

10.30 Sarmiento vs Los Indios.