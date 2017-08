Álvaro Merlo: "Estoy contento de afrontar este desafío"

LIGA ARGENTINA

La Unión de Colón quiere dejar atrás una temporada en la que terminó colista de la Conferencia Sur. Para ello eligió a Cristian Santander, que encabezará técnicamente el proyecto que ya tiene confirmado los nombres que lo representarán en la 2017/18. En la base estarán Lautaro Fraga y Álvaro Merlo; al perímetro lo completarán Sebastián Picton, Alejo Crotti y Manuel Lambrisca; mientras que en la zona pintada contarán con Facundo Mendoza, Hernán Schesi, Jeffrey Parker y Jeffrey Fahnbulleh.

Álvaro Merlo jugará su tercer año consecutivo en la segunda categoría nacional, después de vestir las dos últimas temporadas la camiseta de Ciclista Juninense, el club donde se inició. En la pasada edición, Merlo promedió 9,1 puntos (52% en dobles), 6,1 asistencias y 1,5 robos para conducir a su equipo a los Octavos de Final de Conferencia. En La Unión de Colón compartirá equipo con otros tres jugadores que integraron el elenco de Junín: Lambrisca, Picton y Fahnbulleh. En diálogo con la web pickandroll, el juninense dijo:

-¿Cómo se da tu llegada a La Unión de Colón, que va a ser tu segundo equipo en el TNA?

-Con La Unión yo estaba en contacto hace más o menos dos años, ya que mostraban su interés. Yo había decidido seguir en Ciclista, ya que aposté a ayudar en el proyecto que había, pero ahora estoy contento que se haya concretado después de todas las charlas que estuvimos teniendo este tiempo. Afrontar este desafío me tiene muy contento.

-¿Conocías algo de la ciudad y de cómo se vive el básquet en Entre Ríos?

-Sí, sé que se vive muy intenso porque he ido a jugar varias veces, tanto en inferiores como en estos dos últimos años de TNA. Sé que es una provincia en donde se respira básquet y eso siempre es lindo para un jugador.

-Te vas a un lugar nuevo. ¿Fue muy difícil salir de tu club de toda la vida?

-Por el hecho de extrañar y salir de la zona de confort no es tan nuevo para mí. Yo me fui temprano de casa: a los 17 años me fui a jugar a Estados Unidos, con una beca deportiva en el último año de secundaria. Cuando volví, me fui a Atenas a jugar mi último año de juvenil en la Liga. Ya tengo experiencia fuera de casa, pero siempre se va a extrañar tener a la familia cerca. Tengo el apoyo de todos y eso me deja tranquilo.

-¿Estás contento de compartir otro año con ex compañeros? En La Unión vas a jugar con Jeffrey Fahnbulleh y Manuel Lambrisca.

-Eso siempre está muy bueno y te permite sentirte más cómodo. Con Sebastián Picton y Manuel Lambrisca hice prácticamente todas las inferiores. Y con Jeffrey Fahnbulleh el año pasado nos sentimos muy cómodos, había una conexión que se notaba dentro de la cancha, además de una muy buena relación en el día a día. Se me hacía muy fácil jugar el pick and roll con él, porque me dejaba sólo o me daba la posibilidad de descargársela para que resuelva.

-Vas a compartir posición con Lautaro Fraga, que es un chico con experiencia en varias categorías. ¿Se puede dar la situación de que La Unión juegue con doble base? Por características de juego se pueden complementar.

-A Lautaro lo conozco de haber jugado algunas veces en contra en inferiores, cuando él estaba en Obras. Ahora lo estuve siguiendo y dándole mi apoyo cuando jugó el Pre Federal de Capital. Conozco su estilo de juego y me gusta, así que estoy con ganas de entrenar todos los días mano a mano con él. Hablando un poco con Cristian Santander, el entrenador, me comentó un poco el estilo de juego que quiere y está la chance de alternar con doble base en algunos momentos. Creo que va a estar bueno, porque le vamos a dar intensidad y dinámica al equipo.

-Al equipo el año pasado no le fue muy bien. Terminó último en la Conferencia Sur. ¿Ya se están planteando objetivos para esta temporada? ¿La idea es meterse de lleno en la pelea de los de arriba o por ahora sólo piensan en meterse en playoffs?

-Como todavía no arrancamos la pretemporada no nos han planteado ningún objetivo. Lo que sí, la idea que tienen tanto los dirigentes como el cuerpo técnico es armar un buen cuerpo de trabajo, que sea serio y se hagan las cosas bien. Como dijiste vos, el año pasado no se tuvo una buena temporada así que se rearmó el equipo prácticamente, ya que sólo quedó el capitán Facundo Mendoza. Es un equipo nuevo, que va a tener que ganar en juego y para eso es muy importante la pretemporada que se viene para afianzarnos como grupo. A partir de ahí, podemos visualizar cuál va a ser nuestro objetivo. Creo que tenemos un muy buen equipo y no tenemos que tenerle miedo a nadie. Sí hacemos las cosas bien, podemos soñar cualquier posición.

-En lo personal, ¿cómo te tomás este tercer año en el TNA? Ya estás asentado en la categoría pero, ¿qué querés sumar?

-Tomé la decisión de irme de Ciclista, que es mi segunda casa, mi club de toda la vida. Es una decisión importante que tenía que hacer en mi vida para demostrarme a mí y a la Liga que puedo jugar en cualquier lado, no sólo en Ciclista. Estoy muy conforme, muy agradecido y muy contento de estos años en el club. Me voy súper satisfecho de lo que dejamos y de lo que pudimos dar, además de la manera en la que trabajamos.

Tengo muchas expectativas para este año, porque entrené muy duro en postemporada para prepararme y tener un buen torneo. Quiero sumar minutos, sumar experiencia y aprender mucho del cuerpo técnico. Cristian Santander es un gran entrenador y eso fue muy importante para mí a la hora de elegir el equipo. Al ser un jugador joven, siento que es clave tener un buen entrenador que te guíe y te mejore día a día. La idea es aprender y hacer las cosas bien para, si Dios quiere, tratar de escalar y llegar lo más alto posible.