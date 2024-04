El Club de Pescadores atraviesa un presente complicado, por la falta de pescado en la Laguna El Carpincho, que imposibilita que la actividad pesquera se desarrolle.

Pese a esa problemática, la entidad funciona normalmente y recibe la visita de gente durante los fines de semana.

El presidente de la institución, Luis Perón, habló con Democracia y se refirió a las dificultades de la actualidad, entre otras cuestiones.

-¿Qué momento atraviesa el club?

-El club está pasando por un buen momento, salvo, por una contra grande que tenemos y es que no aparece y no se nos está dando la pesca desde hace un año, prácticamente.

Nos sorprende porque, el año pasado, hasta marzo, hubo muy buena pesca, pero después empezó a aflojar y no apareció más nada, ni pejerrey, no picó la carpa, no picó el bagre. Desapareció todo.

Hicimos análisis del agua y está bien, no sabemos lo que está pasando. Si no fuera por la pesca, no tendríamos ningún problema.

Nosotros, en la temporada de septiembre a diciembre, que es la época de reproducción de pejerrey, inclusive enero y febrero, pudimos conseguir ovas que trajimos de Chascomús.

Además, del laboratorio que está en la Laguna de Gómez, sembramos 450 mil alevinos y esperamos que se reproduzcan bien.

El agua está en condiciones y habrá que esperar un par de meses más para ver qué pasó.

-¿Cuál es el por qué de la falta de peces?

-No encontramos un por qué desapareció el pescado, lo que si notamos es que la laguna está muy poblada de lo que usamos de carnada. A lo mejor, ahora, por el cambio de temperatura, puede cambiar la situación, pero vamos a tener que seguir esperando.

-¿Cómo está de caudal El Carpincho?

-Con la lluvia que cayó, el martes por la noche, llovieron unos 36 milímetros y estamos exactamente a nivel desde febrero. No nos falta nada de agua porque, cuando llueve en Junín, el desagüe fluvial de la ciudad viene todo al Carpincho y eso hace que siempre nos mantengamos con agua.

Nos llegaron a faltar 15 centímetros de nivel, pero con la poca lluvia que hubo, nos mantuvimos y no tuvimos problema.

-¿Hubo concurrencia de gente el fin de semana largo?

-Por los números que se manejaron, tuvimos alrededor de 1500 personas. No es solamente la pesca, hace años que venimos trabajando eso y ahora le pusimos iluminaria a la cancha de pádel que ya teníamos.

Tenemos una cancha de tejo, hicimos una cancha de vóley de arena, hay una cancha de fútbol, y anexamos otros deportes para que la gente tenga motivos para venir.

-¿Cómo estuvo el festejo por la llegada de un nuevo aniversario?

-Bien, ese mismo día inauguramos la cancha de vóley y vinieron profesores y chicas para jugar, que se sorprendieron.

Ahora vamos a terminar con los gastos de la iluminación de la cancha de pádel, pero, en unos meses, vamos a iluminar la de vóley para que se pueda jugar de noche en la temporada primavera – verano.

Tenemos un proyecto, a mediano plazo, para iluminar la cancha de vóley y de fútbol, pero también hay que seguir con el mantenimiento general del club. Tuvimos problemas con las máquinas cortadoras de pasto y la de fumigar, pero se repararon y está funcionando todo.

Hay gastos adicionales que se nos van un poco de las manos. Hay poco ingreso y los gastos son grandes. Estamos al día. A pesar de la sequia y la falta de pesca, nos mantuvimos bien.

Cerramos el año, con deuda cero en el club y eso nos da la tranquilidad de que vamos por buen camino.

-¿A dónde va la gente de Junín o de afuera que viene a pescar?

-En este momento, hay gente del club que va a pescar a Cuero de Zorro, en Trenque Lauquen, que hay buena pesca de pejerrey. Aunque los números son un poco complicados porque tenes el viaje, el alquiler de la embarcación con guía, la carnada, el combustible y la comida.

En cuanto a la pesca, hace 20 días atrás, se realizó la última fecha del Provincial de pesca variada de río. Tuvimos pescadores del club que participaron y clasificaron al Torneo Nacional, en Misiones, que se va a hacer en mediados de agosto. Los tres representantes que forman parte del equipo de la provincia son Rolando Amarante, Daniel Torelli y Norberto Morán.