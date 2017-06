Sarmiento sacó ventaja ante San Martín

BÁSQUET LOCAL

En el inicio de las semifinales de primera división por el campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol, anoche Sarmiento se puso 1-0 sobre San Martín al derrotarlo en el juego de ida por 56-46. El viernes juegan la revancha.

Por la otra llave, esta noche se miden en el estadio Tomás Corrado, Los Indios y Deportivo Baigorrita.



Detalle:

Anoche

U15 - Argentino 61 – Ciclista 45

Mayores - Sarmiento 56 - San Martín 46

9 de Julio 81 – Cavul 51

U19 - Los Indios 48 – Ciclista 58



Hoy

Club Argentino

20 U19 - Argentino - Sarmiento

Club Los Indios

21 Mayores - Los Indios - Deportivo

Club Cavul

20 U17 - Cavul - El Linqueño

Mañana

Club Argentino

20 U17 - Argentino - Ciclista

Club Cavul

20 U15 - Cavul - 9 de Julio



Viernes 30

Club Deportivo

21 Mayores - Deportivo - Los Indios

Club San Martín

21 Mayores - San Martín - Sarmiento

Club Ciclista

20 U17 - Ciclista - Argentino

Club El Linqueño

20.30 U17 - El Linqueño - Cavul

Domingo 2

Club Sarmiento

19 U19 - Sarmiento - Argentino



Clasificación

U 15

Ciclista 63 - 45 (1) – Argentino 57 – 61 (1)

9 de Julio 81 (1) vs Cavul 51 (0)



U 17

Argentino vs Ciclista

Cavul vs El Linqueño



U 19

U19 - Ciclista 74 - 58 (2) - Los Indios 38 - 48 (0)

Argentino vs Sarmiento



Mayores

Los Indios vs Baigorrita

Sarmiento 56 (1) vs S. Martín 46 (0)