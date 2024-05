Diego Belvedere: Un ídolo de Ciclista de los años ´90

Nací en la ciudad de La Plata, el 3 de Julio del año 1975. Enseguida nos trasladamos a City Bell, que es un barrio pegado a la ciudad, a unos 25 kilómetros. Un lugar mucho más tranquilo que la propia ciudad, donde hice mis amigos en el vecindario. Jugábamos desde la escondida hasta la bolita, pasando por el fútbol o lo que saliera. Nos juntábamos todas las tardes.

La escuela primaria la hice en el Normal II. En la secundaria fui al Vergara, que es la Media 14. Hice muchos amigos, pero cuando comencé a jugar al básquet perdí mucho contacto con ellos.

Yo a los diecisiete años me fui para Buenos Aires, donde fue que arranqué la carrera profesional.

Al estar siempre alejado de casa se hacía más difícil el encuentro con los de La Plata. Sí tengo muchas amistades que me dejó el básquet, que al día de hoy me sigo viendo con ellos.

De chico jugué al básquet y al fútbol. En un momento dado mi papá me hizo decidir porque no podía cumplir con los dos entrenamientos. Él estaba más ligado al básquet, porque había jugado, era entrenador, etc., y me incliné más por el básquet.

Más allá de despuntar el vicio del tenis con algunos amigos, otro deporte no hice. Siempre estuve con el básquetbol.

Empecé a jugar a los cinco años. Iba con mi papá al club Banco Provincia, en City Bell, y jugaba todo el día con la pelota. Y a medida que me sentía cómodo en el deporte, me iba entusiasmando y motivando para seguir la carrera.

En mayores debuté a los 17 años en el club Atlético Vélez Sarsfield. Me habían reclutado para jugar el TNA en su momento. Sin embargo, por una cuestión presupuestaria optaron por participar del torneo Metropolitano, que lo juegan habitualmente los equipos de Capital Federal.

A Junín llegué por medio de mi representante, que en ese momento era Carlos Prunes. Había terminado de ascender con Lanús de la Liga Nacional “B” al Torneo Nacional de Ascenso, siendo el goleador del equipo.

Me llegó la oferta de Junín, que en ese momento a Ciclista lo dirigía Roberto Volpi. Me interesó el proyecto, me gustó el desafío de irme de lo que era Capital y Gran Buenos Aires, y también dejar el ámbito familiar.

Estuve cuatro años en Ciclista. Los dos primeros con Roberto Volpi como entrenador, donde lamentablemente no pude jugar las finales por una lesión que derivó en intervención quirúrgica del pie. Renové para el TNA, donde volví a tener un inconveniente -falleció mi hermana-. Fue un año muy duro el segundo en Junín. Me fui a otros equipos y volví cuando estaba Adrián Capelli otras dos temporadas. Estuve jugando en Formosa, luego en La Unión de Colón, pasé a Olimpia de Venado Tuerto y volví a Ciclista, donde logramos el ascenso. Fue una temporada que jugamos más de la mitad sin extranjero y después tuvimos la suerte que llegó Richard Matienzo para darle el toque de calidad al equipo. Luego me fui a Regatas de San Nicolás y volví a Junín. Posteriormente estuve en San Martín de Marcos Juárez, Hispano Americano de Río Gallegos y el último año jugué en Vélez Sarsfield.

Tuve la suerte de irme a Paraguay, donde salí campeón con Sol de América –junto a Javier Martínez-. Estando en Junín me salió una chance para ir al Drac Inca de España, pero por diferentes motivos me quedé en Ciclista y fue el año que logramos el ascenso.

No llegué a jugar la Liga por una cuestión económica en su momento. Yo estaba muy bien en el TNA y la diferencia económica me decía de quedarme en la segunda categoría donde me sentía más cómodo. Tal vez fue una asignatura pendiente no haberla jugado.

Logré el ascenso con Atlético Lanús, con Ciclista Juninense, fui campeón con Sol de América en Paraguay y salí campeón argentino con la provincia de Santa Fe. Tuve el reconocimiento de salir cinco temporadas goleador del Torneo Nacional de Ascenso y dos años de la Liga Nacional “B”.

Tuve la suerte de poder participar del Juego de las Estrellas como jugador más votado cuando estuve en Regatas de San Nicolás.

Actualmente veo muy poco Liga Nacional. Ha cambiado el estilo de juego. Ahora es más físico que antes. Me parece que antes el nivel era muy superior al actual.

Sigo ligado al básquet. Actualmente entreno la primera del club Juventud de La Plata. El año pasado estuve con los U17 de Estudiantes de La Plata y despunto el vicio con el maxibásquet acá, en La Plata.