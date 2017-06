Hernán Laginestra: "Nuestra intención es crear un equipo que pueda pelear siempre arriba"

LNB

Hernán Laginestra, nuevo director técnico de Ciclista Olímpico La Banda –luego de su paso por Estudiantes de Concordia y Ciclista Juninense- y elegido como “mejor entrenador de la temporada 2016/2017” admitió dejar parte de su vida en El Gigante Verde, pero también manifestó considerar a Olímpico como “el mejor lugar” para continuar su carrera. Detallamos todo.

“Por la reunión que tuve en La Banda con el presidente de la institución, puedo decir que Olímpico tiene ganas de ser protagonista. Quiere formar un equipo fuerte, subir los objetivos. El proyecto deportivo es atrayente. Me dieron la libertad del armado, y eso también me sedujo”, comenzó diciendo Laginestra, y continuó: “Después de seis temporadas en Concordia, en donde realmente dejo una parte importante de mi vida, y terminar en el quinto lugar de este último torneo, me hicieron dar cuenta que, tal vez, lo bueno sería dar un paso al costado”.

Se refirió también a otras ofertas recibidas y expresó: “Me reuní también con la gente de Ferro, pero opté finalmente por Olímpico porque creo que es donde puedo dar un salto de calidad. El club me llega en un buen momento de mi carrera.”

“La dirigencia de Olímpico tiene experiencia. Ya se ha golpeado en algunos momentos de su historia y también supo disfrutar en muchas ocasiones, lo que los hace ser quienes son hoy en día”, dijo, además.

En cuanto a los objetivos que baraja el club de La Banda, Laginestra declaró: “Ellos apuestan a tener un equipo ganador, un plantel que contagie. Poder clasificar a la próxima Liga Sudamericana. Nuestra intención es crear un equipo que pueda pelear siempre arriba. En lo que refiere a la estructura, todavía estamos trabajando en el armado del plantel. No tenemos ningún nombre y, si bien tenemos intenciones de que sigan algunos de los jugadores de la temporada anterior, vamos a ver cómo lo resolvemos. Es todo muy reciente, no hay nada concreto aún.”

Para finalizar, le envió un cálido mensaje al público de Estudiantes: “Yo le fui totalmente franco a la gente de Concordia. Desde el primer momento en el que me llamaron las dirigencias de Ferro y Olímpico, lo supieron. Nunca hice nada por atrás, creo que me manejé bien. Ellos se merecen el respeto. Hice que se enteraran todo de mi boca, y no por otro lado. También los mantuve al tanto cuando tomé la decisión, cuando opté finalmente por Olímpico.”

Diego Romero sigue en Gimnasia

Este martes se confirmó el acuerdo entre el jugador y el club patagónico, por lo que Romero jugará la temporada 2017/18 de la Liga Nacional en Gimnasia de Comodoro Rivadavia. El jugador expresó que siente felicidad por seguir en el Verde.

En la jornada de ayer, el club de Comodoro Rivadavia y el jugador Diego Romero llegaron a un acuerdo de continuidad por un año más. El deportista, nuevamente, formará parte del plantel profesional que disputará la Liga Nacional de Básquet.

Cabe mencionar, que el pívot regresó al club en la temporada pasada y jugó, además de la competencia nacional, la Liga Sudamericana y el Súper 4.

Esta mañana, luego de firmar el contrato, Romero expresó: “Estoy feliz. Siempre que un club te repita y te quiera un año más es porque hiciste las cosas bien durante la temporada anterior. Estoy muy contento de quedarme un año más”.

Además, se refirió a su nuevo DT Martín Villagrán y dijo: “Sé todo lo que trabajó y esforzó. Él empezó desde muy abajo en el club y me alegra que la institución haya reconocido ese esfuerzo. Está muy preparado, hizo las cosas muy bien durante este tiempo. Espero, de mi parte, poder ayudarlo a tener un buen año porque si él lo tiene significa que Gimnasia y todos vamos a tener una buena temporada”.