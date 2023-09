Compiten en el autódromo de La Plata los juninenses Franco Morillo y Federico Pérez

La Copa de Oro Shell de TC Pick Up y de la "telonera" TC Pista Up tendrán su fecha de apertura este fin de semana en el autódromo “Roberto Mouras” de la ciudad de La Plata, la capital provincial.

El piloto de nuestra ciudad, Franco Morillo, compite en la capital provincial con la Ford Ranger Nº 64 del team de Javier Jack y que motoriza el linqueño Eduardo "Machete" Esteban.

Si bien en un principio estaba pactada la visita al autódromo Rosamonte de la Provincia de Misiones, la categoría disputará una fecha más en el trazado platense, el mismo escenario donde se cerró la etapa regular del certamen.

De esta manera, las competencias que tendrá la “Copa de Oro Shell”, se disputarán -luego de esta visita al autódromo de La Plata- en Comodoro Rivadavia, el domingo 8 de octubre; el domingo 5 de noviembre en Centenario, Neuquén, y el "Gran Premio Coronación" será en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.

Finalizada la Etapa Regular, los 12 clasificados a la Copa de Oro y las unidades con las que comienzan la definición del certamen, son los siguientes pilotos: Diego Ciantini (23 puntos), Juan Pablo Gianini (16), Mariano Werner (16), Omar Martínez (8), Agustín Martínez (8), mientras que comienzan esta etapa decisiva sin puntos Gastón Mazacane, Marcos Quijada, José Manuel Urcera, Andrés Jakos, Matías Rodríguez, Nicolás Pezzucchi y Juan Martín Trucco.

Los horarios

Las TC Pick Up tendrán la compañía del TC Mouras y del TC Pista Mouras, estas categorías con su segunda ronda de los playoff. También estará el Turismo 4000 Argentino, corriendo su séptima fecha, con el piloto juninense Federico Pérez en pista, luego de la gran actuación cumplida en la anterior presentación.

"Fede" se impuso en la prueba de pilotos "titulares" el sábado 26 pasado en el mismo circuito platense, mientras que su invitado, Carlos "Carlitos" Pérez, finalizó cuarto el domingo 27.

El cronograma previsto para este fin de semana, es el siguiente:

Hoy viernes

Horarios Categorías/Actividades en pista

10:10 a 11:15 TC Pista Mouras, 1º entrenamiento.

11:20 a 12:25 TC Mouras, primer entrenamiento.

12:30 a 12:50 T.4000 Argentino,1º entrenamiento.

13:40 a 14:00 T.4000 Argentino, 2º entrenamiento.

14:05 a 15:10 TC Pista Mouras, 2º entrenamiento.

15:15 a 16:20 TC Mouras, segundo entrenamiento.

17:05 a 17:25 T. 4000 Argentino, 3º entrenamiento.

Mañana sábado

Horarios Categorías/Actividades en pista

9:05 a 9:25 T.4000 Argentino, 4º entrenamiento.

9:30 a 9:45 TC Pista Pick Up, 1º entrenamiento.

10:20 a 11:05 TC Pista Mouras, 3º entrenamiento.

11:10 a 11:55 TC Pick Up, primer entrenamiento.

12:00 a 12:45 TC Mouras, tercer entrenamiento.

12:50 a 13:05 TC Pista Mouras, clasificación

14:10 a 14:25 Tur. 4000 Argentino, clasificación.

15:05 a 15:45 TC Pick Up, tanda de clasificación.

15:50 a 16:10 TC Mouras, clasificación oficial.

16:15 a 16:25 TC Pista Pick Up, clasificación

17:15 TC Pista Mouras, 1ª serie a 5 giros.

17:35 TC Pista Mouras, 2ª serie a 5 vueltas.

17:55 Turismo 4000 Argentino, serie 5 giros.

Domingo 10

Horarios Categorías/Actividades en pista

9:05 TC Mouras, primer serie a 5 vueltas.

9:30 TC Mouras, segunda serie a 5 giros..

9:55 TC Pick Up, primera serie a 5 vueltas.

10:15 TC Pick Up, segunda serie a 5 giros.

11:05 T.4000 Argentino, final 12 vtas.o 20".

12:05 TC Pista Mouras, final a 14 giros o 25".

12:40 TC Pista Pick Up, final 10 vueltas o 20".

13:10 TC Mouras, final a 16 giros o 25 min.

13:45 TC Pick Up, final a 18 vueltas o 30 min.