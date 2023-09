Los pilotos juninenses Franco Morillo y Federico Pérez compiten en La Plata

La Copa de Oro Shell de TC Pick Up y de la "telonera" TC Pista Up, junto al Turismo 4000 Argentino, al TC Mouras y al TC Pista Mouras, compiten este fin de semana en el autódromo “Roberto Mouras” de la ciudad de La Plata.

Los pilotos de nuestra ciudad, Franco Morillo, con la Ford Ranger Nº 64 del team de Javier Jack y que motoriza el linqueño Eduardo "Machete" Esteban, en TC Pick Up, y Federico Pérez, el Turismo 4000 Argentino, forman parte de la programación.

En TC Pick Up, finalizada la Etapa Regular, los 12 clasificados a la Copa de Oro y las unidades con las que comienzan la definición del certamen, son los siguientes pilotos: Diego Ciantini (23 puntos), Juan Pablo Gianini (16), Mariano Werner (16), Omar Martínez (8), Agustín Martínez (8), mientras que comienzan esta etapa decisiva sin puntos Gastón Mazacane, Marcos Quijada, José Manuel Urcera, Andrés Jakos, Matías Rodríguez, Nicolás Pezzucchi y Juan Martín Trucco.

Federico Pérez en el Turismo 4000 Argentino

El juninense Federico Pérez, con la Dodge Nº 34 del equipo Rodríguez Competición comienza a participar de la Supercopa 4000, del Turismo 4000 Argentino.

Tras seis fechas cumplidas y con cuatro por delante, la prestigiosa empresa Río Uruguay Seguros nuevamente acompañará a la categoría con una nueva edición de la Supercopa 4000, la cual tendrá la denominación conjunta con RusAgro.

En la temporada 2022, Gonzalo González fue quien se llevó el trofeo al acumular la mayor cantidad de puntos y alzarse con el logro en la última competencia en San Nicolás. A partir de este séptimo capítulo anual, la Supercopa 4000 empezará a tomar forma y se conocerán los primeros candidatos a ganarla luego de la carrera de este fin de semana.

Por el momento, "Fede" Pérez está tercero en el campeonato 2023, con 104 puntos, detrás del líder, Ricardo Zubía, quien tiene 127, y del segundo, Nereo Quijeiro, quien acumula 106 unidades.

El cronograma

Para hoy sábado, estas son las actividades en pista:

Horarios Categorías/Actividades en pista

9:05 a 9:25 T.4000 Argentino, 4º entrenamiento.

9:30 a 9:45 TC Pista Pick Up, 1º entrenamiento.

10:20 a 11:05 TC Pista Mouras, 3º entrenamiento.

11:10 a 11:55 TC Pick Up, primer entrenamiento.

12:00 a 12:45 TC Mouras, tercer entrenamiento.

12:50 a 13:05 TC Pista Mouras, clasificación

14:10 a 14:25 Tur. 4000 Argentino, clasificación.

15:05 a 15:45 TC Pick Up, tanda de clasificación.

15:50 a 16:10 TC Mouras, clasificación oficial.

16:15 a 16:25 TC Pista Pick Up, clasificación

17:15 TC Pista Mouras, 1ª serie a 5 giros.

17:35 TC Pista Mouras, 2ª serie a 5 vueltas.

17:55 Turismo 4000 Argentino, serie 5 giros.