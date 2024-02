El piloto juninense, Franco Morillo, inicia el campeonato en La Plata

Junto a otros 24 pilotos, el juninense Franco Morillo comenzará este fin de semana el campeonato 2024 de las TC Pick Up, cuya séptima temporada se inicia en el autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata. El corredor de nuestra ciudad competirá con la Fiat Toro Nº 64 del equipo Puchik Racing, con la motorización a cargo del linqueño Marcelo "Machete" Esteban y con asesoramiento técnico del Giavedoni Sport.

Al presentar su nuevo auto, Morillo agradeció "A todos los sponsors y amigos, a la familia Puchik, a Giavedoni, a 'Machete' (Esteban) y todos quienes están alrededor de este proyecto, y por supuesto a mi familia, por acompañarme. Vamos a dar todo por un gran 2024, manifestó Franco.

El Gran Premio Shell V-Power iniciará el campeonato de una categoría en pleno ascenso y en su séptima temporada desde su creación en el ámbito de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Fueron campeones de las pick up en las seis anteriores temporadas los pilotos Gastón Mazzacane, en 2018; Juan Pablo Gianini (2019, 2020 y 2021), Omar "Gurí" Martínez (2022) y Mariano Werner (2023).

Van a debutar este fin de semana en la categoría, Facundo Ardusso con la Chevrolet S-10 del RUS Med Team; Julián Santero, con una Toyota Hilux del LCA Racing, y el cordobés de Villa Allende Rodrigo Lugón, con una Ford Ranger del "Gurí Martínez Competición".

En cuanto a la "telonera" TC Pista Pick Up, iniciará su segundo campeonato anual con 18 camionetas, la mayor cantidad de inscriptos en su historia y compartirán el trazado platense con las categorías TC Mouras y TC Pista Mouras. Ambas, correrán la segunda fecha del año de sus campeonatos, recordándose que en el inicio ganaron Marcos Dianda y Juan Pablo Guiffrey, respectivamente. También participarán varias categorías regionales y las entradas para esta amplia programación del deporte motor están a la venta en el acceso al autódromo platense, ruta 2 kilómetro 49.

Los valores dispuestos son los siguientes: Entradas generales, $ 7.000; Entrada preferencial a boxes, $ 12.000; y estacionamiento diario, $ 4.000.

El cronograma en pista para el fin de semana

Hoy viernes habrá entrenamientos de las dos categorías del TC Mouras, mientras que mañana sábado se repetirán los ensayos de esas divisionales, luego las tandas de clasificación y las dos series del TC Pista Mouras.

Las TC Pick Up tendrán entrenamientos a las 9.15 y a las 10.45, y desde las 15.30 la tanda de clasificación.

El domingo 11, a las 8.40 y 9.05, las series del TC Mouras, a las 9.40 y a las 9.55 las dos series de las TC Pick Up, ambas a cinco vueltas; desde las 11.40, final del TC Pista Mouras ( a 14 giros); a las 12.20, final de las TC Pista Pick Up (a diez vueltas o 20 minutos máximo); a las 12.55, final del TC Mouras (a 16 giros o 30 minutos) y desde las 13.40, final de las TC Pick Up, a 16 vueltas o 30 minutos como máximo.