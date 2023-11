Lucas Valle sorprendió con su primera pole position

Lucas Valle (Ford Ranger) resultó el inesperado gran protagonista del sábado de TC Pick Up en el autódromo de La Plata, donde se lleva a cabo el Premio Coronación de las TC Pick Up.

El piloto del JP Carrera, quien no forma parte de la Copa Shell, alcanzó su primera pole position en su 12ª participación en esta categoría de la ACTC, a la que se sumó este año.

El chubutense, que en la fecha pasada -también en el “Roberto Mouras”- había logrado su mejor resultado en clasificación (7º) y en carrera (5º), registró un tiempo de un minuto 29 segundos 285 milésimas.

Relegó al segundo lugar, por 301 milésimas, a Facundo Chapur (Toyota Hilux) y por 317/1000 a Nicolás Pezzucchi (Nissan Frontier), quienes si integran la Copa Shell, aunque son los pilotos peor ubicados (12º y 13º, respectivamente) entre los que tienen posibilidades de quedarse con el título.

“Es increíble esto, aunque veníamos de menos a más en el TC Pick Up. Este fin de semana, con más trabajo y más confianza, pudimos lograr la pole. Todo el trabajo del año se vio reflejado en este resultado”, sostuvo Valle al bajarse del auto tras la clasificación.

En la pelea por el campeonato, Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) sacó una pequeña ventaja que, dada la paridad entre los principales candidatos, puede ser decisiva.

El piloto de la vecina ciudad de Salto Argentino clasificó cuarto, a 323 milésimas del líder, mientras que sus rivales Mariano Werner (Toyota Hilux) y Diego Ciantini (VW Amarok) quedaron noveno (a 672/1000) y 16º (a un segundo 52 milésimas).

“Fue un poco tensionada la clasificación porque había mucha tierra en la pista. El primer intento lo aborté y tuve que dar dos vueltas para que las gomas tomaran temperatura y agarraran grip. Al final, nos llevamos un 4º puesto que es positivo”, indicó Gianini, que tiene una ventaja de 0,5 puntos sobre Werner.

“Nos faltó una succión, ya que Andy (Jakos) estaba en el otro cuarto. La pista se ensució y había mucha tierra… Nos faltó un poquito para estar a la altura de Gianini, que tuvo una buena clasificación”, expresó Werner, quien tuvo su segunda peor clasificación del año (en la séptima fecha, también en el “Mouras”, fue 10º).

Ciantini, que está a 3,5 unidades de Gianini, confesó que “debe haber sido nuestra peor clasificación del año, no supimos ‘leer’ la pista, que cambió mucho: no sé si por el calor o por las categorías que giraron antes. Nos faltó grip en el tren trasero”. El 16º puesto del balcarceño superó al 14º lugar logrado en la novena fecha, también en La Plata.

Hoy correrán las series: Lucas Valle (Ford Ranger) y Nicolás Pezzucchi (Nissan Frontier) largarán adelante en la primera batería, que se pondrá en marcha a las 8.55.

Facundo Chapur (Toyota Hilux) y Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) harán lo propio en la segunda, que comenzará a las 9.15, destacándose que no corre este fin de semana el juninense Franco Morillo.

El piloto de nuestra ciudad, quien llegaba con algunas posibilidades de ser campeón (tiene 0.5 puntos, debía ganar y esperar que no sumen "fuerte" quienes le preceden en el torneo), dijo ayer a Democracia: "Se rompió el motor (de la Ford Ranger Nº 64) y no voy a poder correr mañana (por hoy) porque no consigo otro", expresó, habiendo trascendido que el juninense habría tenido, además, algunos inconvenientes con su equipo de competición para esta última carrera de la temporada 2023.

En cuanto a las TC Pista Pick Up, Lucio Calvani -piloto de la Ford Ranger- dominó la clasificación por cuarta vez en el año y redujo a 16 puntos la diferencia con el líder del certamen, el chacabuquense Elio Craparo (Toyota Hilux), quien se ubicó quinto en el “Roberto Mouras”, a 451 milésimas del líder.

Calvani empleó un minuto 30 segundos 33 milésimas y fue escoltado por Fabrizio Benítez (Toyota), segundo a 164/1000; Marcos Castro (Nissan), a 172/1000; y cuarto se colocó el piloto de la vecina localidad de Juan Bautista Alberdi (Partido de Leandro N. Alem), Sebastián Salce (Ford Ranger), a 394 milésimas.

La carrera final del campeonato se disputará hoy desde las 12:30, sobre diez vueltas ó 20 minutos de duración máxima.

Federico Pérez en el Turismo 4000

La primera “pole position” del Turismo 4000 Argentino se le escapó por 244/1000 a Javier Funcia, pero la segunda clasificación en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata lo tuvo como el piloto más rápido.

Funcia corre con Ford y este fin de semana está protagonizando su regreso a la categoría luego de tres fechas de ausencia, ya que su anterior participación había sido en la “Carrera de los Campeones”.

Con el Ford que prepara el Mercedes Sport Group, el campeón 2014 del Turismo 4000 marcó un minuto 33 segundos 345/1000 y postergó por 94/1000 a Nelson Costanzo (Dodge), quien logró la pole para la primer carrera de este fin de semana.

El juninense Federico Pérez, primer ganador del año en esta divisional, espera sumar buenos puntos para terminar en lo más alto posible en el campeonato 2023 del Turismo 4000 Argentino.

En el TC Mouras

Jeremías Scialchi (Torino) dominó la 16ª y última clasificación de la temporada del TC Mouras y consiguió tres puntos clave para sus aspiraciones de lograr el campeonato en la categoría, que otorga el pase al Turismo Carretera.

En La Plata, el piloto del Trotta Racing Team alcanzó su tercera pole position en 30 participaciones en la categoría (todas en 2023) y le descontó tres unidades a Jorge Barrio (Chevrolet), el líder de la Copa de Oro.

El representante de San Antonio de Areco marcó un minuto 26 segundos 888/1000 para su mejor vuelta, un tiempo que resultó apenas 24/1000 más veloz que el que estableció Ignacio Faín (Dodge), su escolta y quien ocupa la cuarta posición en el play-off.

De esta manera, Scialchi quedó a 11,5 puntos de Barrio, quien clasificó sexto, a 644/1000, y deberá largar último en su serie por una sanción impuesta por la CAF de la ACTC.