Federico Pérez y Franco Morillo comienzan hoy a competir en el autódromo de La Plata

Este fin de semana, con inicio de las actividades en pista previsto para hoy, se disputará la segunda fecha del campeonato 2022 de las TC Pick Up, luego del triunfo del entrerriano Mariano Werner en la primera carrera.

Los pilotos juninenses Federico Pérez, con la Ford Ranger N° 7, y Franco C. Morillo, con la Fiat Toro N° 64, van a competir en el autódromo “Roberto José Mouras” de la ciudad de La Plata.

Encabeza las posiciones el citado Werner (con Toyota), con 40 puntos, seguido por Andrés Jakos (Toyota), con 39; Agustín Martínez (Ford), con 34; Juan Pablo Gianini (Ford), con 31, y el juninense Federico Pérez, con la Ford Ranger, sumando 30 unidades, en tanto que Franco Morillo (Fiat Toro) se ubica vigésimo, con 15 puntos.

También en el circuito de la capital bonaerense se disputará una nueva fecha de los certámenes de TC Mouras y TC Pista Mouras, en esta ocasión la quinta prueba de los torneos, en esta ocasión sin recorrer la chicana.

Además, las tres categorías citadas estarán acompañadas por la Fórmula 3 Metropolitana, que disputará su tercera fecha en compañía con las divisionales menores de la ACTC y las TC Pick Up, para completar un gran parque automotor a lo largo de todo el fin de semana en La Plata.



Las actividades en pista para el fin de semana

El cronograma de actividades previstas en el autódromo platense para las distintas categorías, para hoy, mañana y el domingo, es el siguiente:

Hoy viernes:

Horarios Categorías/Actividades en pista

10:08 a 11:11 TC Pista Mouras, 1° entrenamiento.

11:16 a 12:20 TC Mouras, primer entrenamiento.

13:53 a 14:56 TC Pista Mouras, 2° entrenamiento.

15:00 a 16:03 TC Mouras, segundo entrenamiento.

16:08 a 16:28 TC Pick Up, entrenamiento debutantes.

Mañana sábado:

Horarios Categorías/Actividades en pista

9:20 a 10:03 TC Pick Up, primer entrenamiento.

11:00 a 11:43 TC Pista Mouras, 3° entrenamiento.

11:48 a 12:31 TC Pick Up, segundo entrenamiento.

12:35 a 13:18 TC Mouras, tercer entrenamiento.

15:35 a 16:05 TC Mouras, tanda de clasificación.

16:10 a 16:40 TC Pick Up, tanda de clasificación.

16:45 a 17:15 TC Pista Mouras, clasificación.

Domingo 10:

Horarios Categorías/Actividades en pista

9:05 y 9:25 TC Pista Mouras, 1ª y 2ª series.

9:45 y 10:05 TC Mouras, 1ª y 2ª series.

12:10 TC Pista Mouras, carrera final.

12:50 TC Mouras, competencia final.

13:50 TC Pick Up, carrera final.