Pascual sobre las salidas en LLA: “Los partidos son dinámicos y hay reordenamientos”

A la imprevista salida de Nicolás Cornaglia del PAMI, en octubre pasado, luego reemplazado por Alberto Pascual -quien hasta ese momento estaba al frente del Ministerio de Trabajo de Nación-, se sumó la renuncia del ex coordinador del partido, Javier Souto, por motivos personales.

En diálogo con Democracia, el ahora director de PAMI Junín y nuevo coordinador de La Libertad Avanza se refirió al armado del espacio, la obra pública, y la situación económica. Con respecto, al partido, indicó que se reacomoda y trabaja en su conformación de cara a las elecciones legislativas de 2025.

Armado de LLA

De cara al armado del partido en Junín y la salida de algunos referentes del espacio libertario, Pascual remarcó en primera instancia que “los partidos políticos son dinámicos” y que “puede entrar, puede salir gente, y con más razón un partido que está en formación. Puede haber ciertos reordenamientos”.

Explicó que “después de la renuncia del señor Javier Souto, por cuestiones personales, me tocó hacerme cargo y estamos trabajando a futuro, sumando voluntades, gente nueva, espacios nuevos, muchos particulares que quieren sumarse a este espacio. Vamos por buen camino respecto al crecimiento de la LLA como partido”.

En esa línea se refirió a su encuentro con el empresario Ricardo de la Fuente: “Él es el representante del bullrichismo a nivel local. Así que tuvimos una reunión para hablar de temas locales y provinciales. Hemos decidido, y es lo que nos sugieren desde arriba, que trabajemos en forma conjunta, en forma paralela y vayamos viendo a futuro qué se puede hacer en común”.

Pascual aseguró que está abierto al diálogo: “No tengo problema en hablar con todos los sectores que sean necesarios y con actores políticos, como lo he hecho con muchas personas particulares, muchos profesionales, trabajadores que se están sumando en forma particular, que no habían tenido militancia o habían militado en otras fuerzas. Y que hoy quieren sumarse a La Libertad Avanza. Así que estamos abiertos al diálogo”.

Aseguró que diciembre es un mes “bastante corto” y que ya hay que pensar en el armado de las listas para la elección legislativa: “Hay que presentarlas el 25 de mayo. O sea que no hay tanto tiempo para elegir gente, y menos aún de la forma que nosotros queremos hacerlo, que es a través de la capacidad de cada uno. Yo no voy a nombrar amigos. La idea de La Libertad Avanza es nombrar gente que sea capaz, que pueda demostrar gestión y que pueda demostrar capacidad para ocupar cargos legislativos a nivel local”.

Obra pública

Un tema sensible en la ciudad tiene que ver con el corte de la obra pública y el impacto que ello tuvo en el freno de la obra del paso bajo nivel de Rivadavia. A esto se suma ahora la disolución del Procrear, con 149 viviendas que ahora quedan en espera de resolución, y la situación de la Autopista de Ruta 7, entre otras. Ante la consulta sobre alguna definición al respecto para el 2025, Pascual pidió esperar a las definiciones del presupuesto nacional.

“Yo esperaría saber qué resultados se va a tener con el tema del presupuesto nacional. Pensemos que estamos trabajando con el presupuesto del año 2023, ni siquiera del 2024.

Con la inflación que hubo, estamos hablando de nada. Por eso cuando el Estado Nacional dice que no hay plata, es real”, señaló.

Pascual cuestionó que, si no se vota el presupuesto, “se va a hacer muy difícil poder encarar algún tipo de obra o alguna solución extra. Entonces, hoy el objetivo está puesto ahí.

Y si se logra que se vote el presupuesto, ahí se verá, va a ser distinto. Será con partidas actualizadas y se podrá derivar o las mismas provincias podrán hacerse cargo porque van a tener algún ingreso más acorde a la actualidad”.

“Argentina es otro país”

Pascual consideró que “de enero a esta parte, Argentina es otro país. Estábamos al borde una hiperinflación. Las empresas habían sacado sus precios a un dólar de 2.000 pesos, cosa que después repercutió en forma muy negativa porque nunca bajaron esos precios. Y los salarios quedaron completamente atrasados. Y, cuando sucede eso, viene un ajuste necesario para poder salir”.

Destacó que “los primeros meses fueron duros, sin ninguna duda, pero ya a partir de julio empezó a haber mejoras. Todas las mejoras económicas se ven en forma sectorial.

Seguramente que no ha llegado a todos, hay sectores que faltan, pero ya es un cambio. Y lo noto, he hablado con mucha gente trabajadora”.

Por último aseguró que ve una “enorme diferencia” respecto del 2023: “Veo que hay un futuro. Da la impresión de que el año que viene vamos a mejorar en lugar de empeorar.

Entonces, me da la esperanza y me da ganas de seguir luchando para que eso pase. Creo que el año que viene, y por los parámetros económicos y sociales, va a ser de un gran crecimiento a comparación de este año, sin ninguna duda”.