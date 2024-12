El padre Olguín rechazó rumores y dijo que "el colegio Dailan Kifki no cierra"

Diversas versiones, algunas de ellas salidas del propio seno de la institución, daban como un hecho que el colegio Dailan Kifki iba a cerrar sus puertas. Ante estos rumores, el Padre Olguín fue entrevistado por TeleJunín y desmintió categóricamente que el jardín o el colegio vayan a cerrar y aseguró que "son rumores dañinos que causaron la pérdida del 30% de la matrícula". En contraposición, anunció proyectos educativos para el próximo año y la apertura de la inscripción.

El representante legal del Jardín y la Escuela Primaria Dailan Kifki, dijo que el rumor está instalado desde el mes de julio. "Algunas mamás del colegio me lo consultaron. Y lo más triste de todo es que el rumor salió de adentro del colegio. Una maestra le dijo a esa madre que después de las vacaciones de julio íbamos a presentar quiebra y el colegio se iba a cerrar. Y después, otra docente más se lo dijo a los alumnos", advirtió.

Sobre lo acontecido, Olguín dijo que "fue una falta de responsabilidad muy grande" y esos docentes fueron desvinculados. "Es muy lamentable todo esto porque se causó un enorme daño. Y todavía está instalado. Uno lo escucha en los docentes que dicen, ya no sé cómo explicar, cómo decir que el colegio sigue el año que viene, que no se cierra, y que el jardín no se cierra", remarcó.

Todo esto causó incertidumbre y daño. "Estamos hablando de la educación, estamos hablando de la continuidad educativa. A causa de esto se nos fue un 30% de la matrícula; es una pérdida muy grande. Y por más que remarcamos que está abierta la matriculación para el año que viene, vemos que la respuesta es, pero sí se va a cerrar", expresó.

Las autoridades del colegio Dailan Kifki están sumando proyectos para realizar en 2025. Por ejemplo, van a incorporar natación y a reforzar todo lo que es robótica, porque notaron cómo los chicos se entusiasman con esos talleres y sobre todo aquellos que tienen alguna inclinación por la técnica. "Queremos reforzar el proyecto que teníamos de cinco horas de clases donde las cuatro últimas de la semana son de inglés y catequesis", resaltó.

"Tenemos renovadas ilusiones para el año que viene. Y queremos hacer un punto de inflexión, corregir algunas cosas, sumar gente comprometida con el proyecto y seguir porque queremos tener un secundario. Nos queda pendiente el edificio en ese lote que tenemos en Villa Belgrano que nos cedió el municipio en las calles Padre Guío y Sarmiento", resumió.