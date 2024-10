Genéricos, muestras gratis y consultas en centros de salud para acceder a medicamentos

Con una jubilación mínima que no llega a los 300 mil pesos mensuales -salvo por un bono que desde hace meses se mantiene en 70 mil pesos-, muchos adultos mayores deben hacer malabares para comer y afrontar los gastos de medicación que necesitan, ya sea de forma crónica o en casos de enfermedades agudas.

Algunos informes aseguran que los medicamentos subieron más del 400% en un año, algo que impacta especialmente en el sector de la tercera edad. A ello se suman los cambios en remedios que ya no cuentan con el 100% de gratuidad en PAMI o incluso la cobertura a través de IOMA, que se determina por montos fijos, que en muchos casos resultan insuficientes ante los aumentos. En farmacias de Junín consultadas, algunas resaltan las dificultades en el mostrador a la hora de abonar los medicamentos y otras afirman que en general la gente hace lo posible por conseguirlos, ya sea genéricos -todavía en menor valor que los de marcas reconocidas-, muestras médicas o incluso yendo al hospital.

Desde el Colegio de Farmacéuticos, el presidente Lucas López Verrilli remarcó la fuerte suba que se dio luego de que los precios estuvieran congelados, pero afirma que actualmente “aumentan en torno a la inflación”. No obstante, reconoce la preocupación por la suba: “Hoy hay mayor consulta de precios, y dentro de esas consultas, la pregunta de si hay alguno similar más barato o alguna marca alternativa”.

Al respecto, el director de Salud del Municipio, Gabriel D’andrea, destacó que desde el área se realizan entregas de medicamentos y no solo a adultos mayores: “Vemos ahora a personas con obra social que se acercan” por las dificultades para acceder al medicamento, incluso con descuento.

Desde la Dirección de Adultos Mayores, la directora Adriana Summa reconoció que “cada vez hay más personas en general y personas mayores que requieren ayuda” y resaltó el programa de Adultos Conectados como una herramienta que busca atender las necesidades y buscar soluciones para la tercera edad, especialmente en un contexto difícil para los más vulnerables.

Precios y acceso a medicamentos

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que, en julio de 2024, los medicamentos más consumidos en el país aumentaron en promedio un 5%, en tanto que hubo subas de algunos que llegaron hasta el 482%.

Aquellos que se adquieren a través del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), destinado a jubilados, presentaron un incremento mayor, del 7,6%.

Si bien afirman que las subas son dispares y dependen de los tipos de medicamentos, hay algunas situaciones que se recogen a diario en las farmacias, con precios exorbitantes, a los que la mayoría de los jubilados que viven con la mínima les resulta casi imposible afrontar.

“La suba y las dificultades son reales. Hay obras sociales que cubren un 20%”, señalaron desde una farmacia local consultada. Asimismo, aseguran que los genéricos también subieron. “Hoy, para la compra de medicamentos, se les va diciendo el valor y ellos luego ven si llegan”, afirman sobre los afiliados adultos mayores. “La cobertura de IOMA quedó baja. Es un monto fijo y, aunque aumente el medicamento, se sigue descontando ese monto fijo”, señalaron.

Desde otra farmacia consideraron que “la gente no se queda sin medicamentos, buscan muestras médicas, van al hospital”, e incluso resaltaron que, si bien desde PAMI se quitó el 100% de gratuidad en algunos medicamentos, “en lo que es remedios para presión, diabetes, lo crónico se cubre al 100%. Y también se puede gestionar el subsidio en PAMI”.

Uso agudo y crónico

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Junín, Lucas López Verrilli, aseguró que “el porcentaje de la suba de los medicamentos es muy ambiguo y todo tiene su caso puntual. Hoy los medicamentos aumentan, pero al mismo ritmo de la inflación”.

Y remarcó que “si nos remontamos al año pasado, sí te puedo decir que hubo grandes aumentos que venían arraigados por la situación económica que se vivió a finales del 2023, la incertidumbre que se daba con las elecciones y además porque el medicamento tuvo un congelamiento de precios”.

Cuando se terminó ese congelamiento, en noviembre, “aumentó un 15%, no sé si llegó a un 20%”.

Luego llegaron las elecciones, devaluación, “y el dólar oficial que se fue a más de 800. En diciembre hubo cerca de un 25% de aumento. En enero, un 14% y un 15%. Después de eso, medianamente se acomodaron los números en base a la inflación”, aseguró López Verrilli y señaló que “en estos últimos meses venimos con un 3% o un 4%, más estabilizado. No viene con el ritmo del año pasado. Estos últimos 5 meses se estancó un poco”.

Consultado por la situación de PAMI y el impacto de la quita de gratuidad en algunos medicamentos, el farmacéutico advirtió que no afectó a los de uso crónico.

“Hubo una modificación en las coberturas y hasta agosto había un precio, que era el precio PAMI, menor al precio de venta al público”, explicó el profesional, y detalló: “Entonces había un medicamento que en mostrador valía 100 pesos. Para una prepaga era 100 pesos menos el descuento de la prepaga; al comprarlo con PAMI, a un precio de 60, 70 pesos, menos el descuento que tiene la obra social, se terminaba pagando 30 pesos”.

A partir de agosto, hubo una modificación, según señala, en los medicamentos de uso agudo, como un antibiótico que se toma cuando uno se enferma, determinada crema que utilizo hoy y el mes que viene no: “En lo que es agudo, hubo un sinceramiento de los precios: se eliminó el precio PAMI y pasaron a tener el descuento sobre el precio real”. Pero aclaró que “no son moléculas crónicas ni medicamentos de tratamientos crónicos, que no salieron del 100%”.

Según el farmacéutico, “lo que se eliminó fue el precio PAMI, que era un precio diferencial menor al precio real, al precio de venta al público. Entonces ese aumento o encarecimiento del medicamento, el jubilado sí lo está sintiendo”.

Primero se empezó a reducir el porcentaje y luego, en agosto, se quitó “en todo lo que es medicación aguda. Lo crónico no se tocó”.

Sobre la situación, reconoció que se ve preocupación en la gente, “hay costos que generan preocupación. Hoy hay mayor consulta de precios, y dentro de las consultas de precios, la pregunta de si hay alguno similar más barato, alguna marca alternativa”.

Para el profesional, “lo importante es que no se corten tratamientos. Eso sería lo más preocupante. Lo importante es que no dejen de consultar en la farmacia por opciones más baratas. Siempre se le da prioridad al tratamiento, así que no dejen de consultar. Siempre hay opciones más baratas”.

Atender la demanda de adultos mayores

La directora del área de Adultos Mayores explicó a Democracia que se atiende la demanda de los adultos mayores, incluso con el programa de Adultos Conectados, donde se los asiste también desde lo emocional, desde el acompañamiento, con un sostén psicológico y hasta económico.

“Hoy son cada vez más las personas en general y las personas mayores que requieren ayuda. Nuestra área no entrega medicamentos, pero lo derivamos a la Secretaría de Salud o lo gestionamos nosotros en algunos casos, cuando la persona no puede acercarse”, detalló.

En cuanto a medicamentos, remarcó que “hay muchos jubilados, que generalmente los ubicamos dentro del PAMI, pero hay muchos que son de IOMA y que también están sufriendo las consecuencias de lo que está sucediendo”.

Señaló que actualmente buscan poder concretar una reunión con autoridades de PAMI para poder realizar charlas en centros de jubilados “sobre el tema de medicamentos, para que les expliquen cuáles son a los que ellos tienen acceso gratuitamente, cuáles son a los que se limitó la rebaja. Hay muchos adultos mayores que no saben a qué medicamentos tienen acceso”.

La dirección pertenece a la Secretaría de Desarrollo Humano, detalló Summa, y “si bien no tenemos la autonomía para darles medicamentos, en muchos de los casos nos comunicamos directamente con el secretario o con la subsecretaria de Salud y por esa vía los ayudamos. A veces van ellos mismos a los CAPS”. Asimismo, las trabajadoras sociales de los barrios reciben las consultas o pedidos y los derivan. “Hay demanda de todo, como nunca antes”, dijo Summa.