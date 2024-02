Preocupa la caída en el consumo de medicamentos por la suba de precios

Desde hace varios meses, la crisis económica viene causando una fuerte retracción en muchos sectores de la economía pero hay una situación que preocupa especialmente por las graves consecuencias en la salud, y es la caída en el consumo de medicamentos, en un 45%.

Democracia consultó al farmacéutico Edgardo Martínez, quien aseguró que efectivamente hay una caída del consumo y refirió que en los últimos 90 días, los precios subieron casi un 80%.

Medicamentos “inaccesibles”

El sector de la salud en la Argentina enfrenta hoy un momento desafiante no sólo por los aumentos anunciados por varias empresas de salud privada, que rondan entre el 40 y 50 por ciento, sino también por el costo de los productos farmacéuticos que han disparado una marcada inaccesibilidad a los medicamentos por parte de la población.

De acuerdo con el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) la caída en consumo, por volumen de los medicamentos entre diciembre y enero 2024 fue de un 45,8 por ciento.

Según señaló Martínez, “la caída es real, está pasando”. Y lamentó, “que se tome al medicamento como otro producto comercial cuando es de primera necesidad, es un bien social. Si bien hay un acto comercial y tiene un costo, es un producto que no tiene las mismas reglas que los bienes de consumo”.

En cuanto a la baja advirtió: “No hemos notado la caída de medicamentos crónicos, es decir en los esenciales, pero la venta de medicamentos cayó. Lo que no es tan esencial, la gente lo evita. Y también la venta libre”.

Es que como refiere el titular de Farmacia Martínez, “en los últimos 90 días, los medicamentos subieron casi un 80% y en un año, de febrero de 2023 a febrero de 2024, la suba fue de aproximadamente un 340%”.

Difícil acceso a la salud

En el plano de las medidas que se habían anunciado para el sector y que generaron preocupación por afectar el ejercicio profesional, Martínez señaló: “Vivimos asediados por monopolios de medicamentos que lo ven como mercado y no bien social” y agregó: “Tenemos una de las mejores leyes del mundo, en cuanto a acceso a medicamentos de la gente y distribución por densidad demográfica y distancia. Si se desfinancian a las farmacias de barrio primero con inflación y luego por no contener los precios, no es bueno. Se avizora un panorama delicado”.

Otra cuestión que complica al sector y a la población, según el profesional, “son los pagos de las obras sociales. IOMA está pagando a 90 días por convenio. En un contexto normal puede ser pero no hoy, con esta situación. Y hay programas con siete meses de atraso. Así se hace imposible. Y todo esto repercute sobre la capacidad del ciudadano”.

Crisis de la salud

“La grave crisis que atraviesa actualmente el sistema de salud argentino reivindica la importancia del derecho a la salud y el acceso equitativo a medicamentos y servicios de calidad. No se puede desregular en salud, es inelástico, la gente consume, no por deseos, sino por calidad de vida, por indicación médica para cuidar su salud, por ello, el Estado y sus actores deben ser parte de regulaciones que permitan el acceso a la salud como derecho constitucional”, señaló un informe difundido por la empresa de cobertura médica Boreal Salud para denunciar la situación.

En ese contexto, asociaciones de pacientes oncológicos salieron en busca de ayuda solidaria ante la comunidad. Tal es el caso de Fundación Solidaridad Cáncer Argentina (Fusoca), que asiste a personas con enfermedades oncológicas, que semanas atrás lanzó un pedido para quienes puedan colaborar con la donación de medicamentos.

Asimismo, aseguran que se registró una caída en las consultas, en los chequeos y también en las intervenciones quirúrgicas. Un descenso ciertamente dramático en el acceso de la población a los medicamentos, por su elevado costo, así como preocupantes niveles de cumplimiento en algunos programas de vacunación.

Entidades y especialistas hablan de un momento extremadamente crítico. Es de esperar que tanto por parte del Estado como de los distintos sectores que intervienen en el área de salud –laboratorios, farmacias y otros- se agoten instancias para facilitar a la población un completo acceso a las distintas terapias y a la medicación necesaria.