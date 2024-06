La labor de los bioquímicos ante el aumento de costos y la baja de ingresos

El doctor Pedro Luis Milani, presidente del Círculo de Bioquímicos de Junín (Cabrera 182), en diálogo con Democracia, habló de la función de la entidad que preside en materia de regular y trabajar en los convenios con las obras sociales, en una jurisdicción que abarca a Junín, Chacabuco, Vedia, entre otras localidades de la región.

Sobre la principal preocupación que tenían los bioquímicos por estos tiempos, el doctor Milani dijo: “Se agudizó algo que ya venía pasando hace un tiempo, que es la diferencia entre lo que percibe el bioquímico, como pago por su trabajo, y los costos de los reactivos que se utilizan en una profesión y ocupación, que conlleva mucho equipamiento e insumos. Es muy reactivo dependiente, la mayoría importados. En los últimos años que se ha encarecido mucho el dólar, nos hemos visto seriamente perjudicados en la ecuación del laboratorio”.

El entrevistado hizo hincapié en los costos de los insumos, que suben a la par del dólar, en tanto que los aranceles bioquímicos no lo hacen. “A esto se suma la complicación de que los bioquímicos generalmente percibimos, como varios integrantes del rubro Salud, el pago por nuestro trabajo varios meses después de realizada la prestación. Eso, en un escenario de inflación nos complicó bastante el flujo de ingresos”, explicó.

A la pregunta si hacían compra de insumos en forma colectivas o no, el doctor Milani manifestó que la compra de algunos insumos eran gestionadas a nivel provincial y se hacía a una empresa de servicios de insumos bioquímicos que tenía buenos precios.

“Cada laboratorio maneja sus propios insumos porque hay una variedad de métodos, marcas y equipamientos que requieren un cierto tipo de insumos. En general, no son insumos globales, aunque algunos si y se compran en grupo a una empresa”, aclaró.

Baja de la actividad

Respecto a la retracción de la actividad bioquímica, por la recesión económica existente en nuestro país, el doctor Milani dijo que también se había dado en el sector.

“La salud se ve afectada porque hay menor consumo de medicamentos, menos consultas al médico y estudios médicos, incluyendo los que realizan los bioquímicos. A veces pasa que el médico le prescribe, por dar un ejemplo, 10 análisis de los cuales la obra social les cubre 7 y el resto tiene que pagarlo el afiliado. A veces el paciente no tiene dinero o no quiere y esos estudios que no cubre no se hacen”, explicó el entrevistado.

A la pregunta cómo abordaban la gestión con las obras sociales, para paliar la situación imperante, el doctor Milani respondió: “Es una lucha constante. El Círculo de Bioquímicos, el distrito y la Federación (FABA) trabajan bastante sincronizadamente, en forma unida, para la gestión por los aranceles. Lamentablemente es difícil. Entendemos que todo el sistema de salud tanto los prestadores que somos nosotros como los financiadores, que son las obras sociales y prepagas, estamos todos un poco complicados. No escapamos de esa realidad. Se trata de seguir trabajando, punto por punto para ver de qué forma se puede mejorar la ecuación y poder salir adelante”.