“La bioquímica es una profesión que uno nunca deja de aprender ni de estudiar”

En diálogo con Democracia, el doctor Pedro Luis Milani, presidente del Círculo Bioquímico de Junín, hizo referencia a la profesión que hoy se celebra en todo el país.

Respecto a la actividad que desarrolla el Círculo Bioquímico de Junín, mencionó que se ocupa principalmente de llevar a cabo los convenios con las obras sociales o prepagas locales y regulación de aranceles, tarea que demanda mucha dedicación y atención en vistas del panorama económico actual, como así también impulsar cursos de capacitación para bioquímicos.

La salud

“Desde hace 15 años aproximadamente la situación se fue desmejorando, pero en los últimos 4 a 5 años para la salud en general, más allá de los bioquímicos en particular, es desastrosa. Aumentaron mucho los insumos, que son todos dolarizados y la situación económica hace que la gente no pueda afrontar una prepaga o a veces, si pierde el trabajo, no tiene más obra social, y eso se deriva a la parte pública, con lo cual la salud privada se ve afectada”, detalló.

“Por otro lado – siguió diciendo el profesional- muchas obras sociales o prepagas chicas no pueden hacer frente a los pagos que tienen que hacer a las distintas prestaciones. Hay prestaciones que son muy caras y a una obra social chica, la impacta bastante. Es una situación bastante compleja donde todos los agentes de salud de la parte privada estamos complicados”, explicó.

Respecto a los costos para el paciente, que son mucho mayor si la atención es particular, el doctor Milani apuntó que había obras sociales que no cubrían determinadas prácticas y las tenían que pagar cada paciente en forma particular. “Hay pacientes que no pueden llegar a pagar”, dijo.

El panorama se complica cuando hay enfermedades crónicas que requieren control y, por otra parte, nuevas que necesitan ser detectadas para acceder al tratamiento correcto, que afectan al paciente si no se controla o si no se detecta la enfermedad.

“El campo de acción del bioquímico es bastante amplio - dijo- pero hay patologías que se detectan a través de los estudios clínicos. Consultado sobre las enfermedades más comunes que se detectaban a través de estudios o análisis clínicos, el doctor Milani mencionó que habían aumentado los casos de enfermedades autoinmunes como celiaquías, diabetes y enfermedades de transmisión sexual.

“Uno ve que hay muchos casos de enfermedades de transmisión sexual (herpes, sífilis, entre otras), y que falta más prevención, más acciones de cuidado. Habría bastante para trabajar en cuanto a la prevención sexual, entre otras enfermedades”, acotó.

“Es una asignatura pendiente de los sistemas de salud hacer un poco más de foco en la prevención. Se ha bajado un poco el énfasis en la prevención y a mi modo de ver, habría que retomar ese camino, prevención en las escuelas, universidad, vía pública”, dijo.

La profesión

El doctor Pedro Luis Milani hace 23 años que es bioquímico. Preguntado sobre la profesión del bioquímico, el entrevistado respondió: “Resulta apasionante porque uno tiene un campo de acción amplio y todo el tiempo; para las mentes inquietas es bueno porque uno puede ir generando métodos nuevos, estudiando cosas nuevas. Es una profesión que uno nunca deja de aprender ni de estudiar. Siempre está lo nuevo, técnicas nuevas, mejoras, en ese sentido es sumamente gratificante esta profesión”.

Autoridades

