Expectativas ante la Ley Bases, que marcará la agenda de temas a futuro

En diálogo con Democracia, el contador público Maximiliano Cabrera, presidente de la Delegación Junín del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires, se refirió a la actividad que desarrollan los profesionales que celebran hoy su día y los temas que más preocupan.

Con motivo del Día del Graduado de Ciencias Económicas en la provincia de Buenos Aires que se cumple hoy, el doctor Cabrera explicó una de las cuestiones que cabe aclarar, ya que los graduados en ciencias económicas, no solo son contadores públicos, sino que también se incluyen a los licenciados en Administración, Administración de Empresas, Economistas, Actuarios y profesionales que tienen que ver con la rama de la economía en general. Todos ellos están incluídos en el ámbito del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires y se celebra hoy su día.

Cabe mencionar que próximamente habrá un ágape para los matriculados que cumplen 25 y 50 años en la profesión, posiblemente a fines de junio o primeros días de julio.

Expectativas

Entre los temas principales a los que están abocados desde el Consejo Profesional, el contador Cabrera refirió a la Ley Bases, que fue discutida en el Senado y que vuelve a Diputados con modificaciones.

“Eso va a marcar un poco la agenda de temas a futuro. Lo está marcando hoy por hoy pero también lo hará más adelante, como son las leyes de alivio fiscal, cambios de monotributo, que justamente van directamente relacionado con nuestra actividad en el día a día”, señaló.

El contador Cabrera aludió también a otros puntos como Bienes Personales, Ganancias y demás que estuvieron trabajando en la prórroga aprobada hace algunos días. “Hay otras cuestiones a definir también en la Ley Bases, en cuanto a qué va a hacer o qué va a permitir hacer el organismo de control en las declaraciones juradas de Ganancias, cómo hacerlo, ese es el principal foco. Y además las cuestiones normales que se ven todos los días como el Monotributo, IVA, situación macroeconómica. Hoy estamos en un período de achique de la inflación y de estancamiento de la actividad económica que está marcando también un poco la agenda”, describió.

Respecto a los empresarios PyMes y los consejos que seguramente les piden a los graduados en Ciencias Económicas, sean contadores, administrativos y demás, el doctor Cabrera dijo: “Claramente las PyMes son las que más sienten, sufren este tipo de vaivenes macroeconómicos. Nosotros no sabemos tampoco qué va a pasar en un futuro próximo, tratamos de asesorar en base a nuestros conocimientos técnicos pero muchas veces la vorágine que se vive en el día a día en un país como Argentina, con cambios políticos, sociales, institucionales, es muy complicado. Nuestro consejo es que en épocas de crisis lo más acertado es tratar de mantenerse, no hacer grandes movimientos económicos, aunque sabido es que la empresa no puede estar en pausa sino que intenta continuar en la actividad como pueda”, reflexionó.