Los rugbiers franceses acusados de violación fueron autorizados a volver a su país

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza autorizó la salida del país de los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou denunciados por una mujer de 39 años de haberla abusado sexualmente en Mendoza.

El fiscal adjunto en lo penal, Gonzalo Nazar, ordenó la medida que habilita a los jugadores de rugby a salir del país. Sin embargo, la determinación no se concretará en lo inmediato porque hay pasos procesales que resolver.

Este martes podría ser el día en que se efectivice la resolución tras una audiencia que realizará la jueza Elenora Arenas a dos planteos realizados por los abogados de la denunciante. En primer lugar, estos últimos solicitaron que la pericia psicológica realizada a los dos deportistas galos se amplíe.

Este planteo está directamente relacionado con la habilitación a los jugadores a salir de Argentina. La jueza Arenas deberá decidir si se amplía o no la pericia.

Además, la defensoría de la denunciante plantea la recusación de Darío Nora, fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual y la jefa de la Fiscalía, Daniela Chaler.

El hecho se dio en la madrugada del sábado 7 de julio cuando la mujer denunció que fue abusada en una habitación del hotel Diplomatic, por parte de dos integrantes de la Federación de Rugby de Francia (FRF), quienes habían llegado a Mendoza para disputar un partido contra Los Pumas.

El pasado 12 de agosto, Nazar ordenó la liberación de los Auradou y Jegou alegando que no había elementos de convicción suficientes para requerir la prisión preventiva de los jugadores y, además, sostenía que había contradicciones en el relato de la víctima.

Ante esta decisión, en una carta presentada ante la Justicia, la mujer expresó que se siente devastada y que le han "sacado las ganas de vivir". También mencionó que está sufriendo un “apriete psicológico” y que la "mataron en vida".

En su testimonio, la denunciante relató que pidió a los rugbiers que no la agredieran, pero ellos no hicieron caso. Describió que fue sometida a violencia física y sexual en una habitación de hotel en Mendoza, resultando en múltiples lesiones.

Pero los audios que la denunciante envió a una amiga luego de ocurrida la supuesta agresión fueron claves para la Justicia para liberar a los acusados. En ellos, la mujer contó detalles de su encuentro con los deportistas y sostuvo: "Conocí a un rugbier francés altísimo, el chabón re lindo y llegué a mi casa a las 9 am. O sea, te debo la vida, me hiciste el aguante de dejarme acá en mi casa. Siempre la misma historia, una vez que salgo, aproveché".

En el audio siguiente da cuenta de las lesiones que presentaba en su cuerpo, pero como insinuando que fue una situación consentida: "Me cagó a palos, me agarró del cachete, me dejó machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguños en la espalda, no sabés, tremendo. Son muy culiados boluda, me hizo mierda el chabón".