Más de 2000 vecinos ya son parte del programa “Ojos en Alerta”

El programa de seguridad ciudadana “Ojos en Alerta”, desarrollado por el Gobierno de Junín, ya cuenta con la participación de más de 2000 vecinos.

Según destacan desde la Secretaría de Seguridad, es “fundamentalmente por el contacto inmediato que se promueve con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y la rápida intervención de fuerzas policiales para acudir al lugar de los hechos”.

Además, desde dicha Secretaría afirmaron que continúan con las permanentes capacitaciones en conjunto con instituciones de la comunidad como la Sociedad Comercio e Industria, la Federación de Sociedades de Fomento y demás, con el objetivo de seguir difundiendo el programa para sumar más adhesiones.

2000 vecinos registrados

Raúl Orrico, director del COM, declaró: “Actualmente contamos con más de 2000 vecinos que se encuentran registrados en el programa ‘Ojos en Alerta’ y tenemos muchos otros más que no están registrados todavía, pero que pidieron formar parte de la capacitación que llevamos a cabo para utilizarlo”. Luego, indicó que “de todas formas aquellos vecinos que no están registrados, pero que se comunican a través del número con un mensaje de video, audio o texto, le damos tratamiento a los mismos y aguardamos a que se capaciten para saber cómo utilizarlo”.

En cuanto a las capacitaciones y recorridas en los comercios, Orrico declaró que “hicimos intensivamente algunas capacitaciones, fuimos a algunos establecimientos con este propósito y también estamos trabajando con la Sociedad Comercio e Industria para continuar con las mismas”. En continuidad, afirmó que “estas instrucciones no son solo para los comerciantes, sino también para los empleados de comercio para que tengan el número de teléfono para comunicarse vía WhatsApp con el COM”.

“Vamos a continuar también con el diseño y la colocación de stickers para los comercios, con el objetivo de que se siga viralizando este programa, no solo en la zona céntrica, sino en todos los barrios de Junín”, expuso.

El director también subrayó que “una vez que los vecinos canalizan la urgencia o emergencia que tienen a través del programa ‘Ojos en Alerta’, los mismos son recepcionados por medio del operador y se les da tratamiento articulando con el personal policial para que se dirija al evento de inmediato”, y resaltó que “una vez que se da la presencia policial, notificamos a los propios vecinos y ellos muestran su agradecimiento no solo por la rapidez con la que son atendidos por el operador, sino también por la activa participación por parte de la policía”.

El programa

Cabe recordar que “Ojos en Alerta”, es un programa de seguridad ciudadana diseñado para luchar contra el delito utilizando las nuevas tecnologías. El mismo, permite que los vecinos puedan informar cualquier situación sospechosa a través del envío de audios, videos, mensajes, fotos y ubicaciones al WhatsApp 2364 660011, generando de esa forma una interacción más eficaz y directa con el COM y la policía.

La clave del programa radica en quienes lo conforman: comerciantes, taxistas, chóferes y vecinos en general, por eso, desde la Secretaría de Seguridad se informó que quienes estén interesados en formar parte de este programa , deberán primero realizar una breve y sencilla capacitación, la cual puede solicitarse ingresando a https://www.junin.gob.ar/programa/ojos-en-alerta y luego si, quedar registrados.

Desde el área destacaron que “esto se suma a otras políticas como son las más de 500 cámaras conectadas al Centro de Operaciones y Monitoreo, la conformación de un anillo digital, con cámaras lectoras de patentes en todos los accesos de la ciudad y puntos estratégicos sobre las rutas, los Puntos Seguros y el programa Tranqueras Conectadas entre otras”.