Por las subas, los juninenses reducen la compra de carne y buscan cortes económicos

Tras el aumento del 60% de la carne en la última semana, Democracia recorrió distintas carnicerías de la ciudad para dialogar con los comerciantes, que destacaron que la suba trajo como consecuencia la caída en las ventas. Es que, actualmente, el kilo de carne se vende a 8000 pesos en Junín, e incluso algunos cortes premium llegan a 9000 pesos.

La proximidad de las fiestas de fin de año, contaron algunos comerciantes, mantienen en pie la demanda, aunque se prevé que el consumo registre una fuerte caída durante los meses de verano, aseveraron.

En este contexto, cada vez más clientes optan por cortes económicos, como el cerdo y el pollo, aunque estos productos también registraron un fuerte incremento en los precios.

Jazmín Mari, de Achurería y Carnicería Junín, que cuenta con dos sucursales, una en Javier Muñiz y Paraguay y otra en Rivadavia, esta última afectada por la obra del paso bajo nivel, afirmó a este diario: "Las ventas de carne cayeron un 60 o 70 %, la gente busca cortes alternativos o directamente lleva más achuras o pollo, que es lo que se mantiene en el rango de 3000 pesos el kilo. Los cortes premium como vacío o costilla rondan los 8000 pesos, y lo mismo ocurre con el matambre o las pulpas", señaló.

Y añadió: "Si hablamos de otros cortes o carne para milanesas como la bola de lomo, que ronda los 7000 pesos. La gente puede llevar pechuga de pollo o cerdo, que el precio está en 4000 pesos. La carne picada vale 4200 pesos, antes la llevaban más, ahora no tanto".

La carne vacuna no fue lo único que aumentó. Según Mari, "el cajón de pollo ya cuesta cerca de 30.000 pesos. El kilo de pollo se comercializa a 2500 pesos. Habrá que esperar a que pasen los meses de enero o febrero, donde creo que la situación se agudizará".

En tanto, las promociones de aplicaciones vigentes durante el fin de semana no pudieron paliar la baja de las ventas: "Este sábado no aumentaron las ventas, pese a que se venía moviendo bastante con los reintegros de cuenta DNI y Banco Nación. Es atípico esto, para esta época la gente ya estaba comprando para las fiestas, aun no lo notamos, llevan para el fin de semana y no mucho más".

Otra de las consultas de Democracia fue a Claudio Varela, dueño de Chacras de Junín SRL, ubicado en Alberdi 124. "Se vende menos, estas dos semanas se va a vender por las fiestas, despedidas de año y más pero creo que vamos a sentir la caída muy fuerte en enero y febrero. Tal vez ahora el ingreso del aguinaldo amortigüe un poco el bolsillo de la gente, que de todas maneras se sorprenden cuando vienen a comprar".

Por su parte, Varela destacó que "la gente lleva normal o un poco menos, en general siguen viniendo pero no hay bolsillo que pueda comprar un kilo de carne por día, pasó en 10 días de 5000 a 8000 pesos. Todo aumento, incluso el cerdo y el pollo, la gente se sorprende, siempre tiene algún comentario, ahora tienen que pensar más sobre que llevar y que no".

"Sí una familia quiere comer un kilo de carne por día, tiene que hablar de 240.000 pesos mensuales, es imposible, lo recomendable es ir variando con cerdo y pollo para amortiguar el gasto o buscar algún corte más accesible".

La cría de novillos, cada vez menos rentable

Para hablar de la cría de novillos en la región, y contextualizar mejor la situación, Democracia consultó a Cristian Díaz Federación Agraria Argentina de Chacabuco, que se dedica a la cría de ganado. "El novillo gordo promedio de 330 kilos se paga 1750 pesos por kilo, en tanto que un novillo de raza el kilo puede pagarse 1900 pesos. Es difícil la cría de animales, sale caro el engorde, un fardo vale 45.000 pesos, una bolsa de 40 kilos de maíz ronda 6500 pesos. Se hace muy cuesta arriba para el productor, por eso falta carne y a veces se importa", sostuvo.

Y agregó que "criar novillos es como meter plata en una alcancía y ver después que pasa, te rinde si tenés campo de pastura o algo de maíz cosechado por tu cuenta. Es complejo, los riesgos son varios, prácticamente es cambiar la plata por el trabajo".

Además, destacó el productor que "la carne faenada vale el doble que viva, por ejemplo, el kilo de carne promedio faenado es de 3200 pesos, muy diferente a lo que vale en el mostrador. Un novillo de 330 kilos faenado queda en la mitad, serán unos 170 kilos de carne aproximadamente, al productor le sirve si la guarda la carne en el freezer para consumo propio".

Ofertas para las Fiestas

El Gobierno y la industria frigorífica acordaron ofertas de cortes de carne parrilleros -asado, matambre, vacío, tapa de asado y falda- para las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, se informó en forma oficial.

"Ante la grave situación económica que vive la Argentina, desde la Secretaría de Bioeconomía hemos acordado con la industria valores de oferta para cinco cortes parrilleros", indicó la cartera agropecuaria en un comunicado.

Asimismo, resaltó: "Queremos destacar la receptividad por parte del Consorcio de Frigoríficos Exportadores ABC y, los supermercados Walmart/Chango Más, Carrefour, La Anónima, Cencosud (Disco, Vea y Jumbo) y carnicerías Friar del norte del país".

Las ofertas mencionadas estarán vigentes para las próximas dos semanas, entre Navidad y Año Nuevo. Los cortes incluidos son: asado, que se ofrecerá a un precio de $4.900, matambre a $ 5.900, vacío a $ 5.900, tapa de asado a $ 4.900 y falda a $2.900.

"Estamos convencidos que a través del diálogo seguiremos trabajando en conjunto con la industria frigorífica y los supermercados, sectores relevantes de la economía argentina", concluyó la Secretaría de Bioeconomía.

Los aumentos llegaron tras la finalización de Precios Justos

El equipo de gobierno de Javier Milei, con Luis Caputo a la cabeza del Palacio de Hacienda, llegó para poner fin a muchas de las políticas implementadas por el kirchnerismo en los últimos cuatro años, sobre todo en materia económica.

Tras la finalización del programa Precios Justos, las empresas de consumo masivo aumentaron fuertemente los precios para intentar recomponer sus márgenes de rentabilidad que venían atrasados. Antes, también habían finalizado los Precios Justos de la Carne, con sus siete cortes a precios económicos.