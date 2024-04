López Murphy: “La caída es enorme”

El diputado nacional y economista Ricardo López Murphy afirmó que "la caída económica es enorme" y remarcó que "todo demuestra mucha fragilidad", al tiempo que cuestionó las formas en que se expresa el presidente Javier Milei. El economista afirmó: "Necesitamos fortalecer nuestro sector externo que ha estado en una crisis muy profunda con falta de financiamiento externo y la situación absurda de tener reservas negativas".

El ex ministro de Economía señaló que frente a la actual situación no tiene "la visión triunfalista que tiene el Presidente". Sobre la frase de Milei "la economía va a subir como pedo de buzo", consideró que es "una grosería inaceptable para un Presidente".

"Las groserías me caen muy mal, degrada a la sociedad. Pretendería que nuestros presidentes nos eleven, que no sea un carrero", indicó el ex funcionario. López Murphy remarcó que "no simpatizo con los malos tratos. Las barbaridades e insultos dichos por el Presidente le hacen mal al país".

En otro orden, indicó que "la Ley Bases no beneficia a las Pymes" y agregó: "Nosotros no tenemos que hacer regímenes excepcionales, tenemos que ser iguales con todos". Como cierre, el legislador liberal reclamó "una reforma laboral urgente".