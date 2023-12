Los organismos de Nación en Junín, un “botín” político que se pone en disputa

Con el cambio de gobierno y la asunción, a partir del 10 de diciembre próximo, del nuevo presidente de la Nación, Javier Milei, se abre en Junín una disputa, por ahora en sordina, por los numerosos organismos nacionales, entre ellos, las UDAI 1 y 2 de la Anses, PAMI, la delegación regional del Ministerio de Trabajo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y Trenes Argentinos Capital Humano.

Se trata, en principio, de un codiciado “botín” político por el cual pujan los referentes locales de La Libertad Avanza (LLA) y de Juntos, aunque con mayor peso específico, Pro, el partido del intendente Pablo Petrecca. Si bien en un campamento y otro sostienen que, hasta que no se resuelvan las designaciones nacionales, no habrá avances en el terruño, lo cierto es que ya están definidos los interlocutores, en el marco de una negociación que excede la órbita local: el jefe de Gobierno porteño y actual mandamás de Pro, Jorge Macri, será quien encabece la pulseada, en diálogo directo con el propio Milei, por el reparto de los cargos, no solo en Junín, sino en todo el territorio bonaerense.

“Estamos en foja cero”, soltó un funcionario del riñón del petrequismo.

“Hasta que no estén todos los directores nombrados y se empiece a trabajar desde arriba hacia abajo, no podemos decidir nada”, afirmó a Democracia Javier Souto, ex candidato a intendente y referente de la Cuarta Sección Electoral del espacio libertario.

En ambos espacios coinciden en que el proceso de nombramiento y puesta en funciones en los organismos será lento y burocrático, aunque toma fuerza una certeza: la gestión no será compartida por Juntos y LLA, sino que habrá un “acuerdo macro”, a través del cual cada sector político asumirá la gestión de un determinado ente.

Actualmente, la UDAI 1 de la Anses está a cargo de Carolina Echeverría, del Frente Renovador, mientras que la UDAI 2 está coordinada por Lucila Laguzzi, dirigente de La Cámpora. PAMI, en tanto, está bajo el mando de Andrés Merani, de La Cámpora, mientras que en la delegación de Trabajo está al frente Fernando Burgos, del meonismo. La CNRT está dirigida por el meonista Silvio Scasso, y el CDR del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por Paola Rizzo, del massismo. Trenes Argentinos también está en manos del meonismo.

La “cara” del ajuste

Si bien reparticiones públicas como Anses o PAMI suelen ser muy ambicionados por los dirigentes locales, ya que es una herramienta muy potente de gestión, de resolución de problemas de los vecinos -buenas noticias- y de contacto muchas veces directo, interpersonal, que pueden elevar el nivel de conocimiento, pero también la imagen positiva, esta vez la situación tendría algunos matices y desvelos.

“No va a ser fácil poner la cara al ajuste”, graficó un dirigente de la mesa chica del intendente Pablo Petrecca, en diálogo con este diario. “Por eso, esta vez, no hay tanto entusiasmo”, ahondó. Es que lejos de las promesas de campaña, la palabra más escuchada en los últimos días de parte de los libertarios fue “estanflación”, o sea, estancamiento más inflación, caída en las ventas con subas de precios. Traducido: el peor de los mundos en materia económica, peor incluso que la inflación.

El acercamiento de Juntos y LLA se terminó de sellar días antes del balotaje, cuando el petrequismo -como el resto del Pro bonaerense- le “prestó” la estructura de fiscales para controlar el comicio y garantizar los votos. Luego, pese a que los concejales electos libertarios -Juan Manuel Cornaglia y Belén Veronelli- se expresaron en favor de mantener la independencia del espacio en las votaciones, prosiguieron gestos de entendimiento, que hace pensar que votarán juntos en la mayoría de las iniciativas. Ahora, con un peso cada vez mayor de Mauricio Macri en las designaciones del gabinete nacional, es esperable que, por experiencia y poder territorial, el petrequismo ocupe algunos de los organismos nacionales en juego en nuestra ciudad.

Macri, con mayor injerencia

El expresidente Mauricio Macri celebró la designación de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, y de su exministro de Finanzas, Luis Caputo, para dirigir la cartera de Economía en el gobierno de Javier Milei, a quien le deseó "éxito" en su gestión.

"Para llevar adelante el cambio que Argentina necesita y al elegir su primer equipo (sic), me pone contento que Javier Milei cuente con la probada experiencia de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y con la capacidad que demostró Toto Caputo en momentos muy difíciles de la economía argentina", indicó Macri en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

El fundador de Pro -que mantiene una alianza desde que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Bullrich, quedará afuera del balotaje del 19 de noviembre y decidiera apoyar al postulante de La Libertad Avanza (LLA)- le deseó "éxito" tanto a sus exfuncionarios como a presidente electo.

"Les deseo a ambos el mayor de los éxitos en este compromiso personal que asumen. El éxito de Javier Milei es lo que deseamos todos los argentinos de bien", agregó.