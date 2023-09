La nueva comisión de Fomento del barrio “Progreso” recorrió el COM

El Gobierno de Junín, a través de su secretaría de seguridad, junto a la Federación de Sociedades de Fomentos recibieron en el Centro de Operaciones y Monitoreo del Municipio a los integrantes de la reciente comisión conformada del barrio Progreso para discutir temas en materia de seguridad y la importancia de la participación vecinal.

La nueva presidenta de la Sociedad de Fomento, Marta Bardón, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y su deseo de mejorar el barrio, a su vez destacó la incorporación de cámaras de video vigilancia y el compromiso de trabajar junto al Municipio.

Al respecto, el Dr. Andrés Rosa, secretario de Seguridad del Municipio, manifestó: “Estoy muy contento y agradecido de haber recibido a Marta (Bordón) y a Julio (Miguenz), es muy gratificante ver el trabajo conjunto y que se haya conformado una nueva comisión directiva en la Sociedad de Fomento del barrio Progreso".

“Hablamos de un trabajo conjunto y somos parte, las recibimos en el COM para que puedan recorrer las instalaciones y observen la manera en la que trabajamos, vamos a estar a pedido de ellas y también de la Federación”, afirmó.

Seguidamente, el funcionario destacó que “desde la comisión fueron parte de la capacitación de nuestro programa “Ojos en Alerta”, eso hace notable el compromiso que asumen para trabajar por el barrio y la seguridad, nuestro propósito es que se sientan acompañadas como comisión directiva, como lo hacemos con todos”.

“Es muy importante mantener conformada una comisión, sobre todo para trabajar en materia de seguridad, en el barrio El Progreso ya podemos decir que hay, y seguramente activa y comprometida como son quienes la conformaron”, señaló y luego agregó: “Van a facilitar mucho más el trabajo juntos, esta cuestión de cercanía, y todo lo que hay adelante, es muy gratificante desde la gestión”.

Por su parte, Marta Bordón, presidenta de la Sociedad de Fomento del barrio Progreso, valoró: “Estuvimos recorriendo el COM y viendo su funcionamiento, esta reunión fue muy favorable, poder conversar con Andrés (Rosa) y con Leandro (Salvucci) para todos los vecinos del barrio es muy positivo ya que pudimos volcar todas las inquietudes”.

“Desde el Municipio se han comprometido, y sé que lo van a cumplir, sobre todo en monitorear y controlar un poco más la zona, y en eso siento un apoyo grande para mis vecinos, para el barrio, que es lo principal”, subrayó.

Así mismo Bordón contó que “hace muchos años no teníamos una comisión de Sociedad de Fomento, decidimos crearla para poder solicitar cosas coherentes entre todos, principalmente las necesidades en materia de seguridad; nos sentimos acompañados constantemente pero hay mucho por hacer, recién comenzamos, pero tenemos la certeza que con el tiempo y con apoyo de los vecinos, que es lo que necesitamos".

En continuidad, Julio Míguez, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, resaltó el compromiso de los vecinos y expresó: “Hace una semana que está conformada la comisión y los vecinos ya están trabajando para mejorar el barrio, lo vemos en las distintas reuniones y asambleas que se hicieron, ellos tienen ganas de trabajar y de cambiar, de vivir mejor, y esto es importante, es por eso que nosotros desde la Federación seguiremos acompañando”.

Para finalizar, Miguenz felicitó a la nueva comisión y mencionó que “es muy bueno que haya personas que comiencen a transitar este camino del fomentismo, que empiecen a comprometerse y de tratar de vivir un poco mejor”.