El precio de internet, celular y televisión por cable ya supera los $30 mil por mes

El valor de la canasta tecnológica, que incluye servicios como internet, celular y streaming, superó los $30.000 en agosto y representó el 8,3% del salario bruto promedio. Así lo señaló un informe del Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Según el relevamiento, la canasta básica de entretenimiento y tecnología -que incluye TV Cable, Internet, teléfono celular, Netflix y Spotify- alcanzó los $30.105 durante el mes pasado: esa es la suma que debió destinar un usuario para contratar esos servicios.

Por otra parte, la UADE relevó el costo de una canasta "premium" o "ampliada" de servicios de medios y entretenimiento: llegó a $37.373 en agosto, un 10,3 % del sueldo promedio de un trabajador registrado.

Esta canasta tiene los mismos servicios que la básica, pero se suman Prime Video, HBO MAX, Disney+, Star Plus y PlayStation Plus. Este es el detalle de los precios promedio de cada uno de los servicios de la canasta tecnológica, a valores de agosto: Cable e Internet, $17.860; servicio de telefonía celular, $5.429; Netflix, $3.662; Spotify, $1.054; tarjeta de descuentos de medios, $2.100; Prime Video, $1.021; HBO Max, $700; Disney+, $800; Star Plus, $1.800 y PlayStation Plus, $2.947.

La UADE explicó que, según los deciles de los ingresos de los hogares a agosto 2023, sólo quienes están en los más altos pueden acceder a los dispositivos tecnológicos que componen la inversión inicial.

"Los servicios más caros son los que brindan Cable Tv, Internet y teléfono celular. Además, el pago en dólares con tarjeta de crédito de las suscripciones a las plataformas acota considerablemente el rango de usuarios que pueden acceder a este universo", añadió.

En Junín

En Junín, la compañía Acerca ofrece un paquete de televisión, que incluye, además de los canales convencionales, Pack Fútbol, HBO y HBO Max y Paramount por $3699 pesos. Asimismo, un abono promedio de Direct tv (solo los canales de televisión) en nuestra ciudad ronda los 12 mil pesos, mientras que, el servicio de Cablevisión ofrece un plan estándar (50 megas de internet y televisión clásica) cuesta unos 15 mil pesos, aunque en algunos casos hay una bonificación de 12 meses del 50% del abono.

El servicio de fibra óptica (50 megas) de Acerca tiene un precio final de 4987 pesos; 100 megas, 6394 pesos; 250 megas, 7685 pesos.

El costo de equiparse

Además, el informe reveló que la inversión inicial que debe hacer un usuario promedio para acceder a esos servicios es superior al millón de pesos.

Esa cifra incluye la compra de un televisor smart, un teléfono celular, una PC de escritorio o una Notebook y una tablet. Según pudo recabar Democracia, en una recorrida por las principales cadenas de electrodomésticos y tecnología juninenses, un Tv Smart de 32, en 3 cuotas sin interés, se consigue por $105.000 (Nóblex); RCA, $106.000; Philips, $116.000; LG, $130.000. Un televisor de 43 pulgadas cuesta entre 170 y 180 mil pesos.

En lo que respecta a los teléfonos celulares, un Samsung Galaxy y el Alcatel cuestan 65.000 pesos. El celular más popular de Samsung, el Galaxy A23, tiene un precio de 190.000 pesos; un Motorola G42 cuesta 160.000 pesos, y un Motorola Edge 300.000 pesos.

En el rubro de las notebooks, una Lenovo cuesta 600.000 pesos; Exo -como una opción más económica- sale 240.500 pesos, mientras que una tablet económica de Samsung ronda los 190.000 pesos. Y una Exo, $150.000

Impacto en los estudiantes

Sebastián Fulderi, responsable del área de Bienestar Universitario de la Unnoba, afirmó en diálogo con Democracia: “Desde la Universidad acompañamos a todos aquellos estudiantes cuya situación económica les imposibilita estudiar o bien necesitan de un apoyo, entonces, a través de un programa integral de becas, que incluye gastos de bibliografía, transporte, conectividad y comedor, brindamos ese acompañamiento”.

Y agregó: “Se hace una inscripción, de manera cuatrimestral, para aquellos estudiantes que necesitan la beca y también articulamos con programas nacionales, como la beca Progresar y la beca Manuel Belgrano”.

“Además, en los diferentes edificios de la Universidad, las bibliotecas, el comedor, tanto en Junín como en Pergamino, los estudiantes puedan acceder a internet libremente y también hay espacios de estudio, con computadoras, donde si necesitan hacer alguna actividad, los pueden utilizar. Desde la Unnoba siempre estamos acompañando a los estudiantes para que, si tienen alguna dificultad socioeconómica, esto no les imposibilite seguir estudiando y graduarse”, destacó.