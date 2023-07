Camino del Resero Norte: Un reclamo constante: piden más iluminación en las calles

El barrio Camino del Resero Norte, comprendido entre la calle Ocampo (que linda con el Aeródromo), la Ruta Nacional 188, la avenida República y una calle de la zona rural, es un sector suburbano de Junín donde viven aproximadamente unas 100 familias.

En diálogo con TeleJunín, Maricel Bergerot, presidente de la sociedad de fomento, y Silvia Martín, secretaria de la misma entidad, se refirieron a los atractivos que tiene el barrio como el hermoso Complejo Deportivo de ATSA, como así también las carencias, como es la falta de iluminación y arreglo de calles.

Es un barrio alejado del microcentro de Junín, al cual le faltan muchos servicios. No obstante ello, el atractivo está en que es un sector tranquilo, con mucho verde, naturaleza y calles de tierra.

Al respecto, Maricel manifestó: “Nuestro barrio ha crecido mucho. Empezó con pocas familias. Las primeras fueron los dueños de los viveros Marchetto y Platone. Esos viveros fueron una referencia para este barrio”.

“Hace cuatro a cinco años empezamos a organizarnos a raíz de hechos delictivos, los vecinos nos reuníamos y conformamos la sociedad de fomento”, explicó. Respecto a los servicios públicos, que también hacen a la calidad de vida de los vecinos, las entrevistadas mencionaron que la recolección de residuos de Ashira era para una parte del barrio, algo que se logró no hacía muchos años atrás.

“Fuimos incorporando algunas cuadras. Nos falta alumbrado público que tenemos muy poco. Red de agua hay en una sola zona que es el asentamiento, desde hace aproximadamente dos años. Ahí lo habían traído para el comedor, algunos vecinos aprovecharon eso y pudieron hacer la obra”, sostuvieron. “Aprovecharon la cañería – apuntaron- y se fueron conectando para sumarse a la red de agua. De manera individual se fueron conectando, haciendo los trámites correspondientes y pagando los sellados de los trámites para instalar el agua”.

“En general -señalaron- no tenemos agua de red ni cloacas ni gas natural. Sí, agua de pozo con bomba semisurgente, con bombeador, sí cable e internet, a veces. Tenemos que cortar los arboles bastante seguido porque de lo contrario la señal no llega, por supuesto tampoco tenemos fibra óptica”.

En este punto cabe apuntar que el comedor de la hermana Concepción, que está en Camino del Resero casi llegando a República, pertenece a la ONG “A Tiempo”. Ahora funciona como guardería y está La Casita del Saber, según lo informado por las entrevistadas.

Alumbrado

Las vecinas explicaron que, por estos días, estaban abocadas a conseguir alumbrado público pero mencionaron un problema: al no existir el quinto cable en el tendido eléctrico, es mucho más difícil ponerlo.

“Tratamos de que nos pongan los cables que hacen falta. Y esa es una gestión que debe hacer EDEN junto con el Municipio. El barrio necesita luz. Algunos sectores están más iluminados porque tienen luz desde las propias casas, pero hay lugares linderos a la ruta que a la noche no se ve nada. Es una boca de lobo y hay más riesgo por la inseguridad”, apuntaron.

Respecto a este último tema, la inseguridad, que aqueja a varios barrios de nuestra ciudad, las vecinas aclararon que actualmente el panorama general estaba “bastante tranquilo”. “Esto es así porque no hace mucho tiempo atrás, a raíz de unos hechos que sucedieron en el barrio, nos reunimos con la gente del área de Seguridad del Municipio y nos reforzaron un poco más el patrullaje. Estamos pidiendo cámaras de videovigilancia para tener más control, digamos, pero al no tener internet no nos la traen, y al no tener luz se ve todo oscuro”, explicó.

“Otra problemática que tenemos es que al haber pocos nomencladores de calles, llamamos a la policía o llamamos a la ambulancia y no saben llegar. Los poquitos nomencladores que tenemos fueron caños y chapas que nos dio el Municipio y nosotros, con la ayuda de algunos vecinos los armamos. Son siete en total, faltan unos cuantos más. Nosotros los soldamos, los pintamos y los colocamos”, aclaró.

La sede

Desde la entidad fomentista quisieran que el Municipio ayude al barrio a tener su propia sede fomentista.

“No tenemos casa propia. Si nos tenemos que reunir acudimos a algún salón que nos presten o en la calle, tanto nosotros como comisión como con el barrio. ATSA nos suele prestar el salón para reunirnos con los vecinos. Cuando nos reunimos con la comisión A tiempo también nos presta, inclusive para algún taller que nos da el Municipio y lo llevamos a cabo ahí. De todos los que se pidieron, nos otorgaron uno solo: Crochet, porque el tiempo es limitado, después de las 17 y no es fácil que vengan profesores acá que es lejos y con escasa iluminación”, explicaron.

Finalmente, Bergerot destacó el peligro que hay al cruzar la Ruta 188, principalmente de noche, cuando se entra al barrio y no hay ni una luz.

“Cruzan los chicos la ruta 188 para ir a la escuela, los adultos y jóvenes también, para ir a trabajar o por para atención a la salud u otros motivos. Estamos tratando con otros barrios, Ramón Carrillo, San Antonio, San Carlos Norte, San Ignacio Norte, ver si entre el Municipio y la Provincia hacen algo con el tema de la ruta, que pongan semáforo o algo. No hay colectora de la ruta entonces las subidas y las bajadas hacia y desde la ruta se rompen permanentemente porque es mucho el tránsito, aunque a uno le parezca que no. Entra y sale mucha gente en moto, en bici, camioneta, auto. Hay lugares en que el camino está muy deteriorado.

Características

Nombre: Camino del Resero Norte.

Población: 400 personas.

Sociedad de Fomento: Sin sede.

Unidad sanitaria: No tiene.

Plaza: No tiene.

Otras instituciones: Comedor “Hermana Concepción”, Casita del Saber, Complejo Deportivo de ATSA, una quinta que se alquila para eventos, una parrilla sobre ruta 188, entre otras iniciativas comerciales.

Servicios: Agua corriente hay en algunas cuadras. Escasea el alumbrado público.

Reclamos: Semáforo en Ruta 188, extensión del alumbrado público, red cloacal y paso del regador.

Problemática vigente

1. No hay suficiente iluminación en las calles, por lo cual temen por la seguridad de los vecinos, no solo porque pueden ser víctimas de ilícitos, sino también porque es peligroso transitar por el lugar.

2. Piden la extensión de la red de agua potable y cloacas, para que llegue a otras viviendas que hay en el barrio, ya que les falta esos servicios que son básicos.

3. Si bien reclaman cámaras de seguridad, al no tener buen servicio de internet ni alumbrado público, creen que es difícil que las coloquen. Caballos hay, y varios, en la vía pública.

La Sociedad de Fomento

La Sociedad de Fomento del barrio tiene el objetivo de proporcionar mayores beneficios a los vecinos del lugar. “Nuestro lema es ‘Al barrio lo hacemos entre todos los vecinos’”, señaló Bergerot, la actual presidente de la entidad.

La Sociedad de Fomento surgió en el 2011 porque había muchas necesidades en el barrio y de esa forma se podía reclamar mejor al Municipio. No tiene sede propia, a veces funciona en espacios que les prestan desde el Complejo de ATSA o desde la sede de la ONG A tiempo, donde hay un solo taller: Crochet.

Por el entonces comedor Hermana Concepción se dio un impulso a algunos servicios como el paso de la red de agua potable, que llegó hasta el asentamiento. La sociedad de fomento del barrio Camino del Resero Norte no tiene sede propia. “Estamos tratando de tener un lote para poder edificar", dicen desde hace un tiempo los fomentistas y la gente del barrio en general.

Consultadas sobre la relación con la Federación de Sociedades de Fomento y si se sentían escuchadas, apuntaron que actualmente un poco más, porque en la nueva comisión de la Federación invitaron a Bergerot a ser parte de la misma. Aclararon que el presidente anterior, Osvaldo Giapor, también las escuchaba y nos asesoraba porque eran nuevas en esto del fomentismo. “Ahora vemos que al integrar la comisión nos escuchan un poco más”, concluyó.