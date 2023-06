8 de Agosto: Reclaman seguridad y el servicio de emergencia de salud

Un grupo de vecinos y vecinas del Barrio 8 de Agosto hizo graves denuncias por la falta de asistencia por parte de ambulancias del servicio de Emergencia público, ante hechos graves de salud. Asimismo se refirieron a la continuidad de los robos y hurtos en casas de los pobladores y la falta de patrullaje.

Esta situación se suma a las deficiencias en servicios públicos como iluminación que falta en las calles, como así también el escaso mantenimiento y cordón cuneta en algunas cuadras del barrio.

El 8 de Agosto está ubicado entre las calles Camino del Resero, Dr. Calp, Niñas de Ayohuma y José Hernández. Es un sector de la ciudad de Junín relativamente cerca de Ruta 88 y lindero a los barrios La Unión y Municipales. Un grupo de vecinos charló con TeleJunín a fin de hacer llegar sus quejas por los frecuentes robos que sufren en el barrio como así también el grave problema planteado con ambulancias que no acuden ante un llamado de emergencia, en casos que derivaron en la muerte de al menos dos vecinos, en menos de un año.

Rosana Suárez, Oscar Medina, Lorena y María Macedo, Néstor Serra, Noemí Piqué, Flavia Martínez, Carla y Marta Suárez, participaron de la entrevista. Entre los hechos más graves, mencionaron el caso de la muerte de don Macedo, un vecino del 8 de Agosto que se descompuso a fines de mayo último. Se llamó a la ambulancia, que no llegó, por lo cual el hombre fue trasladado por los agentes, falleciendo poco después.

“Mi papá se empezó a sentir mal y llamamos a la ambulancia, que nunca llegó- dijo Lorena-. Estaba la policía también, que no querían llevarlo hasta que vino un vecino les pidió que lo llevaran porque mi papá se estaba muriendo. La ambulancia no vino, lo llevó la policía y falleció”. “Ese día mi papá se había vacunado. Lo habían vacunado contra la gripe, neumonía y otra más que no me acuerdo el nombre”, acotó.

Otra vecina también se quejó porque las ambulancias no responden ante la urgencia. Ella tuvo un problema con su hija de 23 años, que se descompuso y la tuvo que llevar al Hospital un vecino.

En diálogo con TeleJunín, Rosana relató: “Yo también lo viví con la nena mía, que se descompensó. Salí a los gritos a la calle y vinieron los vecinos a ayudarme. La ambulancia nunca vino. La policía también llamaba y les respondía que no podían venir si no era un caso de muerte”.

“Estamos hablando de seres humanos. Y respecto al señor Macedo no es la primera persona que se nos fallece por la falta de asistencia médica. Hace 8 o 9 meses también una vecina murió mientras la llevaba la policía porque la ambulancia no llegaba. La misma policía también se asusta y dice que los de Emergencia tienen que venir a atender a la gente”, explicó.

Los pobladores opinaron que incluso alguna autoridad hospitalaria tendría que referirse a la situación planteada. “Que nos digan por qué las ambulancias no entran acá, a nuestro barrio, a socorrer a los vecinos cuando realmente lo necesitan. Estamos llamando por una persona que se descompensa y se muere en su casa sin asistencia”, señalaron.

Inseguridad

Por otra parte, Flavia apuntó que al momento que el marido de María Maceso se descompuso, la policía actuó bien porque fue al barrio, pero generalmente no patrullaban por allí.

“Cuando se meten los ladrones a nuestras casas no vienen. Entran por los patios, incluso de los vecinos”, dijo. “De los tres años que vivo acá, en los tres me robaron. Incluso hace poco entraron a mi patio por la casa de al lado”, acotó.

Al respecto Rosana expresó: “Están robando continuamente. Ya no se puede vivir acá. A los vecinos le viven robando y son gente laburante que no pueden pasar por esta situación. Y te roban a cualquier horario, incluso se meten adentro cuando uno está, te roban lo poco que uno tiene. Yo creo que hay que tomar una medida respecto a esto”.

Otros reclamos

Varias de las luminarias del barrio están rotas por lo cual las calles se transforman en verdaderas "bocas de lobo", oscuras completamente salvo que en las casas haya alguna luz externa.

A esto se suma la falta de mantenimiento, respecto a limpieza, por los residuos que se amontonan en las calles, sin cordón cuneta en varias arterias.

Uno de los servicios imprescindibles que sin dudas les mejoraría la calidad de vida es el gas natural.

“Está a una cuadra y media la red, pero no llega. Acá nadie quiere las cosas gratis, nosotros lo vamos a pagar”, apuntó uno de los vecinos presentes en la entrevista. “Queremos más seguridad para todos los vecinos”, concluyeron.