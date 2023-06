Calle Chile: Vecinos denuncian graves problemas de transitabilidad

En diálogo con TeleJunín, los vecinos Ariel Bratsche, Mariana Chichiri, Hugo Martín, Gabriela Miralles, Viviana Arce, Juan Carlos Ferreri expresaron su preocupación por la falta de mantenimiento de calle Chile, desde Intendente de la Sota hasta Ruta 188, principalmente en el trayecto que va desde De la Sota hasta Payán.

Además de la falta de cordón cuneta, el pronunciado desnivel de la calle de tierra, la existencia de pozos, la calle que se transforma en río cuando llueve, está el problema del desborde de desagües cloacales que agrava muchísimo la situación.

Desde intendente de la Sota a la Ruta 188 son 12 cuadras por calle Chile, aproximadamente, que sufren esta problemática. Esta arteria limita también con el Barrio La Celeste y el barrio Almirante Brown .

Ariel Bratsche, vecino del Fortín II, sostuvo que desde que recibió la casa, hace 34 años, durante el gobierno de Abel Miguel, la Municipalidad nunca hizo nada más por el barrio.

“Balestrasse (secretario de Obras Públicas) dijo que esta obra era imposible de hacer. Yo digo que pasó mucho tiempo sin hacer nada. Vergüenza le tendría que dar. Si el Municipio no pudo, ¿por qué no la gestionó ante el gobierno provincial y no hace sufrir a tres barrios? Por acá pasan todos los desechos de las cloacas, ingresan a las casas, es un desastre”, afirmó tras aclarar que el lugar estaba solo a 6 cuadras del Hospital Interzonal.

Desnivel

Gabriela Miralles, del mismo barrio, agregó que siempre la respuesta de las autoridades es que esa obra de desagüe era muy grande y que no se podía hacer. “No somos ingenieros pero creo que no es imposible de hacer”, acotó.

“También tenemos el problema cuando queremos sacar los autos de los garajes, que al no tener el cordón y haber un desnivel muy grande respecto a la calle, se hacía muy difícil la maniobra”, manifestó la vecina.

“Suelen venir desde el Municipio –siguió diciendo-, rellenan la calle con arena la mayoría de las veces, o hasta con basura. Cuando llueve, el agua lleva todo hasta De la Sota y al otro día, Ashira tiene que ir con una pala a sacar toda la tierra que está en esa esquina. Con todo esto, otra vez se bajó la calle, el agua barrió todo el relleno. Esto pasa continuamente”.

Ignorados

Hugo Martín del barrio del Instituto de la Vivienda realizó la misma queja. “Hace 27 años que no tenemos ninguna mejora. Esto fue ignorado por los gobiernos de turno y también fue dejado de lado por la comisión de fomento”, denunció.

“Nunca fuimos tenidos en cuenta y eso hace que estemos como estamos: con una calle mucho más baja. Cuando llueve no podemos llegar al Hospital. Se levantan las tapas de las cloacas y el contenido se vierte por toda la calle. Eso es lo que nosotros pisamos cuando salimos acá”, graficó.

“Notamos que después de tantos años, lugares que ni eran barrios cuando tuvieron cordón cuneta. No es por desmerecer a nadie pero están haciendo cordón cuneta a 50 cuadras de aquí y nosotros seguimos en la misma posición, sin ningún avance”, dijo.

Intransitable

Viviana Arce, que vive a la altura de Chile 1300, explicó a TeleJunín que en la puerta de su casa la calle se dividía en dos y era intransitable. “Yo en un momento necesitaba una ambulancia y no podía subir (por el desnivel de la calle). Ahora ni la máquina (motoniveladora) pasa”, comentó.

Según lo expuesto por los vecinos de calle Chile, sus quejas casi siempre se transmitían a Obras Públicas de la Municipalidad, pero siempre les dicen lo mismo, que era una obra imposible de hacer, que no se podía ejecutar porque la Municipalidad no tenía recursos para hacer este tipo de obras. “Por la falta de progreso, la gente se ha ido del barrio, ha vendido sus casas”, acotaron.

“Este barrio Fortín II hace más de 10 años que ya está pago al Banco Hipotecario y desde la comuna nunca hicieron mejoras. No sé cuál es el motivo porque en otros lugares sí han hecho obras. En Félix de Azara, por ejemplo, que hicieron un desagüe desde República hasta avenida de Circunvalación”, dijo Bratsche.

“Estas casas del Fortín II fueron entregadas por el intendente Abel Miguel y de ahí en adelante nunca más se hizo una obra en calle Chile. Hace 15 años que el barrio pagó el cordón cuneta. Se hizo en el centro del barrio, calle Carpena, pero por Chile nada. Balestrasse propuso que fuéramos al Municipio para hacer un consorcio. Es una vergüenza lo que dijo”, apuntó.

Según lo expuesto, desde las comisiones de fomento, nunca tuvieron apoyo para este reclamo. Ni de la comisión del barrio La Celeste ni de la del barrio Alte. Brown. Acotaron que lo más poblado era Fortín II y el barrio de Instituto de la Vivienda, que desde De la Sota hasta Payán eran cuadras intransitables prácticamente.

Acotaron que ya estaban edificando 25 viviendas en Chile y Lugones, lo cual iba a recargar no solo el sistema de cloacas, que sufre desbordes, sino también el tránsito, agravando el mal estado de la calle.