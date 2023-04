Presentan el proyecto para extender la red de gas natural a los barrios Real, Moya y Jardín

El sábado 22 de abril se llevó a cabo, en calles Las Dalias y Los Teros, una reunión por la obra de gas natural para los barrios Real, Moya y Jardín, en la zona de quintas camino a la Laguna de Gómez.

En el encuentro se informó que, luego de la presentación de toda la documentación correspondiente a Gas Junín, dicha empresa hizo entrega de un primer plano del proyecto y cómputo de cañerías de ampliación de red.

“La empresa Gas Junín aprobó el primer tramo del proyecto”, afirmó a Democracia el titular de la Sociedad de Fomento, Daniel Fogareta. También, se tomó contacto con la empresa constructora, a cargo de Marcelo Britos, quien presupuestó la obra a realizar. La misma tiene un costo de alrededor de $6.800 el metro lineal, correspondiente a cada frentista.

En este sentido, el fomentista informó que Gas Junín “entregó un plano del proyecto. Una vez firmado con la contratista, Gas Junín hace otro más puntual por cada vivienda y ese es el próximo paso. Creo que en poco tiempo se va a lograr”. Según informaron, por disposición de la empresa, si algún propietario no quiere acceder a abonar la obra, podría quedar descartada la manzana correspondiente al mismo.

Al respecto, Fogareta manifestó: “Soy de la idea de que un vecino no puede trabarle la obra a toda la manzana, pero no es justo tampoco que todos los vecinos le paguen al que no quiere. Una cosa es el que quiere y no puede, al que hay que ayudarlo entre todos, y otra es el que no quiere, al que hay que convencerlo”.

Pero explicó que “en unos meses más estamos en condiciones de comprar los materiales y empezar la construcción. El contratista necesita un porcentaje del costo total para arrancar la obra y el resto buscamos financiarlo”. Y afirmó que “el costo puede implicar menos del 1 por ciento del valor de una quinta, por propietario”, y destacó que “hoy ya no son casas de fin de semana, sino viviendas permanentes”.

En los lugares descampados o donde aun no hay viviendas construidas, por donde va a pasar la tubería, “buscamos que nos ayude Gas Junín. No es lo mismo una cuadra en la ciudad que en la zona de quintas”, confirmó el vecino.

“La gente se va interesando, haciendo reuniones y en poco tiempo lo vamos a lograr. Vamos a pedirle ayuda al Municipio y a la empresa para tener un plazo mayor de pago, y no queremos nada gratis”, señaló.

Hay manzanas con muchos lotes baldíos y pocas viviendas, “por lo que el vecino no puede absorber toda la obra. Habiendo un poco de financiación, creo que se va a poder lograr y a Gas Junín también le va a convenir por tener más bocas”, sugirió. Además, expresó que “es una obra que nos va a dar la posibilidad de tener acceso al gas natural que no es poca cosa. Para nosotros, en esta zona, que es un poco más fría que la ciudad, es importantísimo”.

“Los vecinos estamos conformes y lo económico tiene un rol fundamental. Los trabajos son costeados por todos los vecinos. El problema son las esquinas con lotes que tienen 50 metros de frente”, explicó Fogareta.

En este sentido opinó: “Entre todos los vecinos de la manzana debemos ayudar: el que tiene 50 metros de frente que pague por 40 metros y esa es la propuesta que tenemos como Sociedad de Fomento. Si el vecino, que tiene de 10 metros, ayuda al que tiene 50 metros vamos a poder crecer”.

“Esto es a futuro, si no es para uno es para nuestros hijos. Se revaloriza el lote, el barrio, la propiedad y es muy positivo en todo sentido. Es un progreso”, expresó.

Es una obra que “no podemos dejar pasar y creo que se va a poder realizar. Vamos a pedir una audiencia con el Intendente para ver en qué nos puede ayudar, con una financiación u otra manera para poder pagarlo más holgado, ya que la situación económica también dificulta”, subrayó Fogareta. “Es una oportunidad que no hay que desaprovechar. Somos un barrio de la Ciudad y queremos tener los mismos servicios que tienen los vecinos en el casco urbano”, concluyó.