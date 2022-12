Julio Miguenz asumió como nuevo presidente de la Federación fomentista

Por dos años de mandato, Julio Miguenz fue elegido presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, reemplazando a Osvaldo Giapor, quien se mantuvo por décadas al frente de la entidad.

La asamblea fue convocada para el Día del Fomentista y el lunes último, 5 de diciembre, Miguenz fue elegido por más de las 30 sociedades de fomento presentes.

“Osvaldo (Giapor) sostuvo su mandato, el estatuto dice que no se puede tener más de 2, pero con el tema de la pandemia, muchas sociedades de fomento y asimismo la Federación, por decreto nacional, estábamos limitados para hacer reuniones, asambleas, por lo tanto la mayoría de las comisiones de fomento no tenían renovadas sus autoridades, una de ellas era la de la Federación de Sociedades de Fomento”, contó el dirigente en diálogo con Democracia.

“Para poder hacer la asamblea correspondiente, las sociedades de fomento debían estar regularizadas. Esto llevó un tiempo, que Osvaldo recorriera a las entidades para decirles que debían convocar a asamblea. Algunas, dos o tres todavía no lo hicieron, pero las otras sí. La mayoría de las 49 o 50 y pico se regularizaron”, explicó.

En este marco se hizo la asamblea de la Federación de Sociedades de Fomento el lunes 5 de diciembre, contando con importante participación..

“Corrió mucha agua bajo el puente, con idas y venidas, críticas y manifestaciones hacia la persona de Osvaldo Giapor por parte de algunos fomentistas que intentaban armar listas, que al final no la armaron. Dialogando con uno y con otro logramos que haya una sola lista”, apuntó Miguenz.

La nueva lista está conformada por Julio Miguenz (barrio Alte. Brown) como presidente, y Ricardo de la Fuente (barrio La Merced) como vicepresidente, y varios vocales. La semana próxima habrá una reunión de la Federación, donde se van a distribuir los cargos. Integran además la lista Gustavo Funes (11 de Julio), María de los Angeles Baroni (Emilio Mitre), Gustavo Lázzaro (Capilla de Loreto), Luis Serán (Real, Molla, Jardín), Ariel Tejedor (La Celeste), Julio Rivero (Norte), Jorge Pelosi (Municipal), Osvaldo Giapor (Prado Español), Patricia Yebrín (Mayor López), Maricel Bergerot (Resero Norte), Eduardo Bonópera (Laplacette), Marcelo Loyola (Pueblo Nuevo), Daniel Di Felice (El Picaflor), Jorge Gatti (Villa del Parque), Germán Jauregui (Villa Talleres) y Osvaldo Plada (Ricardo Rojas).

Nueva gestión

A sólo un día de asumir, ayer el dirigente Miguenz dijo: “Hay un equipo muy bueno conformado. Voy a tratar de hacer una Federación que no solo trabaje por las comisiones de fomento, por los barrios sino por Junín en general. Hay muchas cosas por hacer, mucha gestión, trámite. No voy a hacer una Federación que no escuche a los fomentistas o a los vecinos en general, porque hay lugares donde no hay comisiones de fomento”.

“Vamos a hacer una Federación inclusiva, participativa y de diálogo con todos los fomentistas, con todos los vecinos de Junín. Tenemos una tarea muy ardua por hacer”, apuntó.

Seguridad

A propósito del barrio La Merced, al cual pertenece el vicepresidente de la entidad, Ricardo de la Fuente, y el gravísimo hecho ocurrido ayer con dos heridos, uno de ellos gravemente baleado, además de otros hechos de inseguridad como el violento asalto a un taxista, el nuevo presidente de la entidad dijo: “termino de hablar con el comisario de la Segunda por algunos temas, pero vamos a trabajar en todo, por eso dije que la Federación no está solo para abocarse al agua corriente, cloacas, asfalto o cordón cuneta, por ejemplo, sino que hay muchas otras cosas por las cuales trabajar”.