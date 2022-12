Críticas y adhesiones en el arco político de Junín al fallo que condenó a Cristina

Tras la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos (ver página 8), en el juicio por la causa Vialidad, referentes del oficialismo y la oposición en Junín plantearon críticas y adhesiones al veredicto.

“Condenada por una mafia”

El ex senador del Frente de Todos Gustavo Traverso afirmó a Democracia: “Coincido ciento por ciento. Después de ver esos chats, Cristina está condenada por una mafia, que es dueña de la Argentina y no va a permitir que la política, o que un dirigente, o un movimiento político pueda tomar decisiones autónomas. Me parece que le están pasando la factura por sus ocho años de gobierno y los cuatro de Néstor; la causa es secundaria. Después de haber visto cómo opera judicialmente esta mafia con los medios de comunicación, no hay mucho más para decir”. Y amplió: “Destaco la enorme valentía de ella, de no buscar ningún artilugio que le dé fueros, sino enfrentar directamente la situación y dar el debate político que hace falta, plantarse como una dirigente política, como lo que es”.

Héctor Azil, dirigente del PJ y titular de ATSA Junín, afirmó: “No es nada que no estuviese previsto, porque desde hace tiempo en el Poder Judicial no importa la verdad, sino lo que ellos quieran determinar como cierto, porque este mismo poder que condena a Cristina, es el mismo que duerme la causa de los aportantes truchos de Vidal o justificó el espionaje de Macri a los familiares del ARA San Juan como un tema de seguridad nacional. Ese es el poder judicial que se derrumba de manera catastrófica, estos últimos chats los muestran tal cual son”.

“La noticia del día no es el fallo, sino el anuncio de Cristina de que no va a ser candidata a nada en 2023, con lo cual nuevamente pega un golpe en el tablero y obliga a un reacomodamiento”, consideró.

Andrés Merani, referente de La Cámpora en Junín, afirmó a este diario que el fallo deja al descubierto que “Clarín es una mafia”. Y la edil camporista Clara Bozzano afirmó: "Nos quieren muertos o proscriptos. Nunca te van a perdonar haberle dado dignidad y amor a nuestro pueblo ¡Estamos con vos, siempre!".

“El fin de la oscuridad”

En su cuenta de Twitter, el intendente de Junín, Pablo Petrecca (Juntos), afirmó: "El fin de la oscuridad, cada vez más cerca. Nadie por encima de la ley".

Por su parte, Juan Fiorini, concejal de Juntos, afirmó a este diario: “Estoy conforme con que se haya podido llegar a un veredicto como al que se llegó, con una condena que va a ser un antes y un después en la Argentina. Lamentablemente, vemos al Gobierno que, en vez de estar preocupado por la inseguridad, la inflación, los problemas económicos, el aumento de todos los precios, la pobreza, solo está enfocado en defender a sus dirigentes, defender el poder y tratar de mantenerlo”.

Y agregó: “Claramente quedó demostrado con la cadena nacional que hizo el Presidente. Nunca escuchamos una cadena nacional para decirnos hacia dónde vamos como país, cuál es el rumbo económico. Este fallo es un paso importante para la democracia en la Argentina, para la república que necesitamos y para la libertad, que tanto se declama, pero que cuando pasan estas cosas, muchos, en este caso el Frente de Todos, tratan de embarrar la cancha y de acusar a quienes tiene que ejercer esa justicia que tanto proclamamos”.

El ex funcionario municipal Luis Chami, por su parte, afirmó a este diario: “Es un país de joda. Nunca vamos a salir adelante como país, me hubiese gustado que les sacaran todos los bienes, a ella y a los hijos, y se los devuelvan al pueblo. Y que todos los testaferros le devuelvan la plata al pueblo, que la inviertan en los jubilados, que mientras les pagan jubilaciones de hambre, ellos se dan la gran vida; por eso la gente está asqueada, no de la política, sino de los políticos”.