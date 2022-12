Osvaldo Giapor dejaría presidencia de la Federación de Sociedades de Fomento

Como cada 5 de diciembre -y según establece la ordenanza 2240 sancionada en el año 1985- se celebró en Junín el Día del Fomentista.

En diálogo con TeleJunín Noticias, Osvaldo Giapor, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento de Junín dijo que dejaría la presidencia de la entidad que dirige desde hace varios años.

Tras recordar que hace 51 años que está en la actividad fomentista, dando sus primeros pasos en barrio UOCRA, junto a Gladys Hilgert, y luego en la Sociedad de Fomento Prado Español, junto a Oscar Soulet, habló de su función al frente de la Federación de Sociedades de Fomento.

“Llevo muchos años en el fomentismo. Hace muy poquito, en la Iglesia de San Francisco de Asís me hicieron un reconocimiento y entre otras cosas me preguntaron, cuantos años llevaba como fomentista. La señora que me entregó la distinción me preguntó por qué entré en el fomentismo y le conté: Yo tenía mi mamá enferma y las vecinas del barrio, como no había quien la cuidara, hicieron un cronograma entre ellas y siempre, durante las 24 horas del día había una vecina acompañándola. Una tarea muy linda. Mi mamá se muere y yo me quedé con ‘no sé cómo agradecer’”, dijo..

“Conversando con Canchelieri, (cura párroco de San Ignacio por aquel entonces) – continuó diciendo Giapor- le digo no sé cómo agradecer a estas mujeres por cómo se portaron con mi vieja. Y él me contestó: hace una acción tuya por alguien y así estás agradeciendo. Coincidentemente Oscar Soulet había puesto en funcionamiento junto con otros vecinos la sociedad de fomento del barrio Prado Español. Fui a una asamblea y salí vocal. Ya antes había tenido una pequeña incursión cuando me fui a vivir en barrio UOCRA, cuando Gladys Hilgert era la presidenta de la sociedad de fomento”.

“Cuantas cosas se hicieron, a cuanta gente ayudamos”, recordó emocionado.

Aseguró que al fomentismo no lo iba a dejar porque ya era parte de él, pero sí iba a dejar la Federación porque así lo mandaban los estatutos y así lo sentía él que debía ser.

“Considero que hay posibilidades de mejorar la situación y hay que dar paso a los nuevos fomentistas que tienen voluntad, ayuden al crecimiento de la ciudad”, apuntó.

Respecto a la función en la Federación, explicó: “Todos los barrios de Junín continuaremos quejándonos así tengamos lo mejor, para conseguir todo lo que queramos. Las sociedades de fomento trabajan cada una para su barrio, pero no son los dueños, son los colaboradores para que ese barrio crezca. La Federación en cambio trabaja para Junín, hay que tratar de que los que dirigen el Municipio en este momento no solo escuchen a cada fomentista sino también a la Federación por los problemas que hay en Junín”.

“Junín no crece”

“Hay muchos problemas acá – advirtió Giapor-, Junín no crece a la par de la voluntad de los juninenses. No tenemos Aeródromo. Los vuelos sanitarios de día pueden salir del Club de Planeadores pero de noche no. No tenemos Planta Depuradora. Hay caballos que se atan cerca de una ruta y ya tuvimos muchísimos accidentes por eso. En los barrios la gente camina por la calle porque las veredas son altas o muy bajas. Estamos cada vez más lejos de la Planta que nos purifica el agua, y tenemos que ir más lejos con los caños y cuesta más”.

Manifestó que él siempre estuvo al lado del intendente de turno diciéndole las cosas que precisaba Junín. “Actualmente hay 49 sociedades de fomento en vigencia. Algunas ya no quieren trabajar más porque consiguieron todo. Otra no, les falta y ahí es donde surge el fomentismo, por una necesidad”, apuntó.

Chami

Sobre el alejamiento de Luis Chami de la Secretaría General municipal, Giapor dijo: “Lo lamento mucho. Me hubiera gustado terciar en la última conversación que tuvieron Chami y el Intendente Petrecca, porque necesitaba que Chami cambiara su posición. Es un hombre necesario. Es autoritario, gritón, pero trabaja como él solo sabe. Nadie puede decir que no es así. Tiene una memoria extraordinaria, se acuerda de muchas cosas y eso le sirve. Estoy seguro que el Intendente no va a tener un colaborador como él. Junín pierde a un hombre que dejó mucho, tanto sea por la seguridad como por la forma de querer manejar a quienes están trabajando para la ciudad”.

“Chami no se tenía que ir, sino los otros, los que no trabajan, si era así. Si hay funcionarios que no funcionan, como dijo la Vicepresidenta, o lo arreglás para que funcionen o le pedís que se vayan. El señor Intendente tiene la obligación de evaluar si lo que dice Chami es verdad y coordinar para que ninguno se vaya”, opinó.