En Junín, fomentistas reclaman por las fuertes subas en la tarifa de luz

La Federación de Sociedades de Fomento de Junín expresó su preocupación por los incrementos en las facturas de energía eléctrica que recibieron muchos vecinos, luego de la quita del subsidio del 35% que rige desde mayo en todo el país.

Julio Miguenz, presidente de la entidad fomentista, afirmó a Democracia: “Los aumentos en las facturas del consumo eléctrico son muy altos. Hay usuarios que estaban pagando 9 mil pesos y este mes les vino 62 mil pesos, otros de 70 mil pesos, otros de 30 mil pesos y así sucesivamente, los montos son altísimos”. Y agregó: “Estamos analizando, con la Federación, hacer una presentación judicial para ver si se puede solucionar este problema. Son trabajadores comunes los que están recibiendo estas facturas, no son comerciantes, ni sociedades de fomento, son casas de familia. Anoche (por anteanoche) tuvimos una reunión y estamos evaluando qué acción haremos para recibir una respuesta”.

Cabe recordar que, en mayo último, el Gobierno nacional confirmó oficialmente la quita de subsidios del 35% para los hogares de ingresos altos, aunque incluyó también a aquellos que no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), independientemente de su situación patrimonial.

En la práctica, eso iba a significar un aumento final en las tarifas superior al 90%, que se sumaría así a los sucesivos incrementos que comenzó a realizar el Gobierno en el último año, luego de dejar prácticamente planchado el precio del servicio en los primeros dos años y medios de gestión.

Al respecto, Miguenz apuntó: “En mi caso, yo no me anoté en el RASE y en realidad estaba pagando 4 mil de luz y este mes me vinieron 13 mil pesos. Pero una cosa es pagar 13 mil pesos y otra, 60 mil, que es impagable. Eso es lo que estamos evaluando con la Federación, juntar a varios damnificados y hacer una presentación”.

El presidente de la Sociedad de Fomento de Capilla de Loreto, Gustavo Lázaro afirmó que la factura que venció el 31 de mayo tenía un importe de 9.247 pesos y la que vencerá el 31 de agosto, 62.177. Según pudo recabar Democracia, la situación de Junín se replica en todos los distritos de la región, donde abundan los reclamos en las oficinas locales de información al consumidor. Asimismo, la compañía eléctrica EDEN realiza tareas de asesoramiento a los usuarios sobre la quita de subsidios.

Reunión con EDEN

Representantes de la Federación mantuvieron recientemente un encuentro con Ramiro Varela, gerente regional de EDEN, por los cortes y la baja tensión en algunos sectores de la ciudad.

“En el barrio Almirante Brown, del cual soy presidente, la semana anterior tuvimos cortes de luz el viernes, sábado y domingo. A las 20 se cortaba la luz, volvía a las 2 o 3 de la mañana. El último corte, que fue el domingo, se interrumpió a las 20 y volvió a restablecerse el servicio el lunes, cerca de las 16. Fueron muchas horas que estuvimos sin luz, muchos cortes sorpresivos”, comentó Miguenz.

“En ese marco, pedimos una reunión con el gerente para hacerle todos estos planteos. Fuimos como Federación de Sociedades de Fomento y abordamos todos estos temas. La reunión fue muy buena, pero esperamos una respuesta. Queremos un servicio eficiente, ya que se paga, y mucho”, afirmó.

“Desde la distribuidora destacaron esta instancia de diálogo y articulación con las organizaciones vecinales para tener una mayor proximidad a la situación de los barrios de su área de concesión”, señalaron los fomentistas, en un comunicado difundido en las redes sociales.