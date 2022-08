Desde la Lista Roja, Ricardo Ríos espera recuperar la representatividad gremial

Ricardo Ríos, referente de la Lista Roja, agrupación de UTA que se presentará en las próximas elecciones a nivel nacional, estuvo en Junín acompañado por integrantes de su equipo de trabajo.

Ríos es candidato a secretario general de la lista mencionada en las elecciones, se llevarán a cabo en octubre próximo, cuando los trabajadores afiliados podrán elegir la nueva comisión directiva

En diálogo con Democracia, Ríos se refirió a las dificultades que sufren los trabajadores que quieren armar una lista opositora a la actual, desde hace muchos años.

“Por medio de la Justicia hemos logrado que el artículo 124 (del estatuto) que impide esto, quede sin efecto. Hoy vivimos un sistema de corrupción. Hay un grupo empresario monopolizador, que es quien está al mando, haciendo una violación del estatuto de los trabajadores. Se quiere quedar al mando del gremio. Ellos hace más de 20 años que están conviviendo con quienes están en UTA, responsables de la baja el salario a los trabajadores de larga distancia. Ellos quieren seguir cometiendo corrupción dentro de nuestro gremio.”, acusó

Según Ríos, la Lista Roja se armó para explicarles a los trabajadores que “de esa forma no van a tener ni presente ni futuro”.

Siempre hablando de dicha agrupación, el entrevistado dijo: “Lo que están haciendo estas personas es permitir el monotributismo, la jornadas discontinuas, la regionalización del salario, la inestabilidad laboral, entre muchas cosas más y lo peor de todo es que los trabajadores son suspendidos o echados si no se dejan representar por los que dicen ser los delegados”, acusó.

“Nosotros lo que hacemos es explicarles a los trabajadores cuáles son sus derechos, quienes nos acompañan están por elección propia -aclaró-. Si hoy tiene el salario que tienen es porque nos consiguen bonos a pagar de tres a cuatro cuotas, eso que significa que cuando el trabajador cobró la primera cuota con la inflación ya perdió lo que ganó y así sucesivamente”.

La Lista Roja

“Yo encabezo la Lista Roja, y el color es por el federalismo, está conformada por compañeros de todo el país, todos están limpios, ninguno de ellos estuvo procesado, ninguno tiene una causa penal y ninguno ha salido a hacer disturbios”, aclaró Ríos.

“Después de las elecciones de 2018, donde nosotros también quisimos participar y no nos dejaron porque esta gente tiene mucho poder económico y mucho respaldo político, yo le mandé dos cartas documento al secretario general de UTA, Roberto Fernández y le hicimos una cautelar”, recordó para luego afirmar que el Ministerio de Trabajo era el responsable de que las organizaciones gremiales respeten en tiempo y forma las fechas para hacer elecciones en los gremios y que las mismas sean transparentes y sin fraude.

Respecto a Junín, el dirigente dijo que una vez que los trabajadores recuperaran el gremio a través del acto electoral en octubre, ellos iban a poner una delegación de UTA para que los afiliados no tuvieran que ir hasta San Nicolás, porque dependen de la repartición de UTA que está asentada allí.

El dirigente manifestó que su agrupación quería poner en todas las terminales de micros de larga distancia un representante gremial “para que cuando los trabajadores tengan algún problema en la ruta tengan un compañero que lo asesore”.

“Tenemos que acortar las distancias, crear más representatividad gremial y lo que vamos a hacer también, es generar en cada provincia una clínica que tramitaremos a través del Ministerio de Salud Pública para poder realizar los exámenes psicofísicos”, afirmó.

“En la época que la UTA representaba a los trabajadores, en toda la ruta había un representante que paraba al chofer y le firmaba la planilla para marcar a qué hora salió, si pudo descansar, para evitar accidentes y ahora no respetan nada. No te dan los viáticos, no cuidan a los pasajeros, salen los micros en condiciones deplorables”, dijo.

“Esto pasa porque la UTA está dividida en dos, Agrupación Palacios y la UTA oficial. Nosotros con la Lista Roja queremos pelear por las condiciones laborales de los trabajadores”, concluyó.