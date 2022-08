La mayoría de los juninenses coincide en que Massa no podrá revertir la crisis

En un sondeo informal, realizado por Democracia, en las calles céntricas de Junín, para conocer las expectativas sobre la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, la gran mayoría de los consultados coincidió en que falta previsibilidad y que se deben tomar medidas “más serias” para revertir la inflación, que golpea el bolsillo y hace que muchos juninenses no puedan llegar a fin de mes (ver la encuesta semanal en Domingo).

En este sentido, Matías, de 20 años, afirmó a este diario: “Creo que es más de lo mismo, todos los políticos se basan en lo mismo. No creo que cambie mucho, para mí es uno más del montón, pero si el Presidente lo eligió para que esté ahí, espero que haga algo por el país. A simple vista se ve que está todo complicado con el aumento de los precios, la plata no alcanza”.

Una vecina de Junín, de 74 años, que prefirió mantener su identidad en reserva, expresó: “Cada vez estamos peor, en vez de avanzar retrocedemos, es más de lo mismo. Sabes hace cuánto que veo esto y la verdad es que lo que estamos vivimos ahora, nunca lo vi”.

En la misma vereda, un vecino de Junín, que no quiso revelar su nombre, comentó: “La verdad es que hay que tomar medidas muy concretas y no las van a tomar. No se animan, no tienen capacidad, la situación está muy fea. Realmente hay que tomarlas, yo no sé qué partido político se animará. En mi caso dependo del campo, los que dependemos del campo no estamos bien, pero tampoco estamos mal”.

Rita, militante de izquierda, afirmó a este diario: “No apostamos a lo que pueda hacer este gobierno, ni otro. A nivel medidas creo que tiene que haber un cambio muy profundo, hoy las que tenemos son muy superficiales”.

Darío Felipin, que se dedica a la música, opinó: “A mí me está costando, pero sigo metiéndole, yo organizo eventos culturales y la verdad es que está difícil”.

Por su parte, Eric Olmos, que se encontraba con Darío, comentó “Si puede revertir la situación del país y que sea bueno para toda la gente, bienvenido sea. En mi caso tengo un sueldo que ronda los $ 80.000 y no me alcanza, entre hijos, alquiler y comida”.

En sintonía, Luciana, que desde hace ocho años se dedica al maquillaje artístico, en la Plaza de los Niños, afirmó: “Está complicado, pero yo manejo un precio popular y promociones para dos y tres chicos. En mi caso, no siento una baja en la economía, pero sé que, en otros sectores, dependiendo del rubro, se siente. La verdad es que nunca tengo certeza de lo que va a pasar en este país, todo se puede modificar de una semana a otra, como ya pasó, cuando se fue un ministro y se disparó todo. La verdad es que hay incertidumbre”.

En la misma vereda, un vecino de Vedia, que se encontraba con su familia realizando compras, resaltó: “La verdad es que está difícil, me parece que es un cambio momentáneo. Yo tengo comercio y la verdad es que la situación está complicada, por el aumento de precio, por falta de productos y para vivir se está complicando mucho más”.