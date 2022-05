Vicepresidenta de Comercio e Industria integra el directorio de Grupo Junín

Marianela Mucciolo, vicepresidenta de la Sociedad Comercio e Industria, es la primera mujer en el directorio del Grupo Junín en representación de la institución que integra.

En diálogo con TeleJunín, Mucciolo manifestó estar expectante por su función, conociendo todas las actividades de la empresa y “con mucho deseo de participar del crecimiento y desarrollo de Junín”. “Es un poco lo que vengo haciendo también en la Sociedad Comercio e Industria de Junín – acotó la entrevistada-. Es un desafío en lo personal muy importante, sobre todo también por representar a la institución”.

En este punto cabe aclarar que Comercio e Industria es accionista de Grupo Junín, dueña del 5 por ciento de las acciones, en tanto que el Municipio de Junín es dueño del 90 por ciento de las acciones y la Mutual de Empleados Municipales de Junín, del otro 5 por ciento restante.

Actividades

Continuando la nota con TeleJunín, Mucciolo, quien es una de las dueñas de Enigma Joyas, contó que Comercio e Industria estaba haciendo muchas acciones comerciales, trabajando con los centros comerciales a cielo abierto, apuntando al crecimiento del Centro Comercial de Avenida República, “que aún le falta mucho desarrollo”, acotó. “Ahora seguimos en la institución con las dos mujeres que me acompañan Marcela Antonio y Marcela Rostán, trabajando en todos los centros comerciales, viendo las necesidades que tienen, llevando a cabo proyectos para que puedan desarrollarse de manera positiva durante el tiempo que estemos en la gestión”, dijo.

Presencia femenina

Sobre la presencia femenina en la comisión directiva de Comercio e Industria, mencionó que ahora había mujeres integrándola pero dijo que históricamente siempre había sido “una comisión directiva de hombres”. “La mujer puede ocupar un lugar de toma de decisiones al igual que el hombre. Dentro de la Sociedad Comercio e Industria hemos tenido esa oportunidad, no solamente de trabajar sino también de poder tomar decisiones, se nos escucha, se nos respeta”, aseguró.

Tras una votación unánime para integrar el directorio de Grupo Junín en representación de Comercio e Industria, Mucciolo se prepara para trabajar: “Nosotros somos una comisión bastante particular: hacemos, hacemos y hacemos. No planificamos este tipo de cuestiones, sí planificamos el trabajo de todo el año y sinceramente no era algo que yo tuviera en mente. Cuando se acercaba la fecha de la asamblea y hubo que llevarlo a la mesa y ahí se votó. Me emocioné muchísimo por la unanimidad y eso implicó tener un compromiso aún mayor, yo tengo que hacer honor a esa decisión”.

“Voy a hacer las cosas como hice siempre, con mucho compromiso y mucho amor y sé que van a salir bien, sobre todo porque ya tengo la experiencia de la Institución. Además estuve 10 años como gerente de una empresa también donde pude adquirir muchas habilidades y aprender”.

Mucciolo se mostró muy contenga por el recibimiento que tuvo en Grupo Junín. “Tenía un poco de miedo, era algo nuevo para mí. Cuando entré ahí me dí cuenta del equipo humano y profesional que hay en ese lugar. La calidez a mí me hizo sentir que estaba en el lugar correcto y que me iba a poder desarrollar como lo tenía pensado”, dijo. En cuanto a cómo iba a llevar adelante los tiempos de su propio negocio y familia, Mucciolo manifestó: “hoy por mi cara te darás cuenta que estoy agotada. Son días intensos. Este es mi segundo día. Gracias a Dios tengo mi familia que me ayuda, lo tuve que hablar con ellos, y organizándome con los horarios y en mi trabajo que amo”.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.