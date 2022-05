Magistratura completa: Juez dijo que es “un club de socios”

El senador kirchnerista Martín Doñate y la diputada de la UCR Roxana Reyes juraron ayer como integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial de la Nación. Así, el Consejo ya cuenta con su integración completa de 20 miembros.

Doñate y Reyes juraron en el salón Bermejo de la Corte Suprema de Justicia en una ceremonia encabezada por Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal y del Consejo, y en la que también estuvieron los restantes jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Luego de la maniobra de Cristina Kirchner -que partió el bloque de senadores del Frente de Todo- y la acordada de la Corte Suprema que avaló igual las designaciones propuestas por el Congreso, el camporista Martín Doñate asumió como consejero de la magistratura por la segunda minoría del Senado en lugar de Luis Juez, el propuesto inicialmente por Juntos por el Cambio.

El cordobés aseguró que la decisión no lo sorprendió, que “el Consejo de la Magistratura es un club en el que solamente entran los socios”. Lamentó la “falta de firmeza” de la propia oposición para reclamar e incluso señaló que algunos “por temor” o “conveniencia” avalan la “mecánica” del kirchnerismo.

“La Corte tomó una decisión que no me sorprende. El nivel de pánico que le tiene la Justicia al poder... Pero todavía hay un per saltum que tiene que resolver. El tema es que si sigue pasando el tiempo cuando lo haga va a derivar en abstracto. Y más allá de mi silla, esto sienta un precedente grave. La Corte ha habilitado un mecanismo salvaje al que el kirchnerismo quiere llevar a este país porque con este criterio las mayorías no las elige la gente cuando vota sino Cristina a su antojo. Y si se habilita la trampa puede ser cualquier cosa”, sostuvo el legislador de Juntos por el Cambio. Aseguró además que no está “dispuesto a ir a ese juego, pero el kirchnerismo pulverizó los compromisos parlamentarios y algunos se callan la boca, con silencio cómplice. Por temor reverencial o por conveniencia terminan admitiendo que la mecánica esta puede prevalecer”.

En declaraciones a Clarín, Juezindicó al respecto que “Cristina llega hasta donde la política la deja. Y la política la deja. Lo que uno no puede hacer es acordar con los irracionales. Porque una vez que pactaste con esos, no tenés retorno. Y la gente no tiene por qué tolerar tus compromisos, componendas, tus acuerdos”. Y destacó: “Tengo otro concepto de la Justicia, no creo en los amiguismos. No lo digo desde el papel de víctima, sino por el daño que le ocasionamos a las instituciones tolerándole esto a Cristina. Andá a hacerle entender ahora que en diciembre no puede ir por otro consejero más. Más cuando ella tiene gran parte de su situación procesal y económica en manos de la Corte. Y no le costó nada, ni siquiera un tirón de oreja. Por eso creo que la política en este caso tendría que haber actuado con un nivel de energía que no tuvo; con una firmeza que no expresó o de contundencia que no se animó.