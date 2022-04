Agustín Máspoli: "Nos preocupa la situación del Departamento Judicial Junín"

El calendario legislativo ordinario en la Provincia de Buenos Aires agotó la semana su primer mes y en la agenda de las Cámaras comienza a notarse la situación de máxima paridad surgida tras las últimas elecciones de noviembre de 2021.

En diálogo con Democracia, el senador radical oriundo de Chacabuco, Agustín Máspoli, se refirió a la agenda parlamentaria y los temas que ocupan con mayor grado de atención a su partido. Asimismo, el actual vicepresidente del bloque de la oposición reflexionó sobre la situación económica a nivel provincial y nacional y advirtió que la crisis actual está estrechamente ligada con una "situación de quiebre político" del oficialismo del Frente de Todos.

Además, el exsecretario de Hacienda del Municipio chacabuquense subrayó su preocupación por la realidad que vive el Departamento Judicial de Junín, por las demoras en las coberturas de cargos claves, principalmente en las fiscalías.

- ¿Qué balance hace de estas primeras semanas del año parlamentario en el Senado?

-Estamos terminando de definir la integración de las comisiones, lo que para estas alturas ya tendría que estar definido, pero se nos extendió un poco más en el tiempo.

Esto tiene que ver con que hay una paridad total de la Cámara, con 23 senadores en cada bloque, lo que, por un lado, obliga a un mayor diálogo para encontrar acuerdos, pero también se vuelve más complejo avanzar en temas como estos.

Más allá de todo, confiamos en que esta semana se va a resolver. Como vicepresidente del bloque, me toca estar al frente de las conversaciones y, una vez definidas las comisiones, la labor legislativa va a ser más dinámica.

- ¿Cuáles son los principales temas que está trabajando desde su banca y en conjunto con su bloque?

-Recientemente, presentamos el proyecto para debatir la reforma constitucional para avanzar en la autonomía municipal y también estamos proponiendo instalar la boleta única papel. Serían dos avances muy importantes en cuestiones que hacen a la vida política de la Provincia.

Creo que hemos tenido apoyo importante en nuestro bloque y tal vez podamos lograr el respaldo de algunos otros sectores, quizás no de todos, pero vamos a trabajar para eso.

- ¿Cómo evalúa la situación económica actual?

-Es preocupante, porque siguen pasando los semestres, los meses y los años y no logramos revertir los indicadores para llegar a una recuperación del salario.

La realidad es que el problema que veo es más político, pero termina metiéndose en la economía. Hay una situación de quiebre político en el oficialismo, lo que conduce a que no haya plan económico, ni plan de Gobierno que pueda sustentarse.

- En el plano político, el radicalismo viene de un 2021 de intensa actividad, primero con la interna partidaria y luego con la irrupción de Facundo Manes como candidato, en las legislativas, ¿qué análisis hace de la posición de la UCR de cara a las elecciones de 2023?

-En este momento, no es un tema de agenda la cuestión electoral, porque la situación económica y social es muy compleja. No obstante, sabemos que el radicalismo está muy bien parado, el factor Manes fue fundamental para ganar la elección de noviembre pasado, de lo contrario, no hubiera sido posible ese triunfo.

Si bien hoy no es prioridad, sabemos que estamos de pie y tendremos candidatos a la Presidencia de la Nación y también a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Veremos cómo se va dando también el calendario, se habla de un posible adelantamiento de las elecciones (en la Provincia). Más allá de eso, el radicalismo será protagonista, sin dudas.

- Otro de los temas que preocupan en la comunidad es la situación del Departamento Judicial de Junín, a partir de las demoras que vienen registrándose en la cobertura de cargos claves, como el de las Fiscalías (ocho vacantes), ¿hay algún avance desde el Senado?

-Me reuní recientemente con funcionarios provinciales por esta cuestión, por la situación de Chacabuco (N. de R.: el año pasado, se jubiló el titular de la Fiscalía Descentralizada del distrito, Daniel Nicolai), pero que toca al Departamento Judicial Junín.

Es algo que nos preocupa y nos han prometido que rápidamente se enviarán al Senado las ternas que están para salir y también que se va a trabajar para generar nuevas ternas para ir cubriendo las vacantes.

Desde el Gobierno (de Axel Kicillof) nos dijeron que hay voluntad de avanzar, así que esperamos que se pueda concretar lo antes posible.