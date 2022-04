Guillermo “Peludo” Beraza: “Volví al lugar donde siempre fui feliz: una cancha de fútbol”

Junín ha sabido ser una tierra de grandes deportistas. Trascendiendo las distintas disciplinas, quizás sea el fútbol la que mayor cantidad de atletas germinó. Y dentro de este espacio, son contados los “10” que supieron nacer en nuestra ciudad.

Uno de ellos, sin lugar a dudas, ha sido Guillermo Beraza: portador de una gran clase y claridad conceptual. Sin embargo, emigró de la Argentina sin haber debutado en la máxima división de nuestro fútbol, pasando a la segunda de Chile, alcanzando allí la máxima categoría y logrando el mayor de sus destellos en el fútbol venezolano.

“Peludo”, el apodo que lo acompañó durante toda su vida, fue designado por Horacio Taqueta Barrionuevo cuando Beraza tenía 12 años, por un corte de pelo que se había hecho.

En una entrevista con Democracia, Beraza realizó un repaso por su carrera como futbolista y brindó detalles sobre sus diversas profesiones en la actualidad.

Beraza jugador

Como futbolista, el Peludo supo ir paso a paso, destacándose en el fútbol local, nacional e internacional. Si bien han pasado más de 12 años desde su retiro de las canchas, las personas aun hoy lo reconocen cuando lo cruzan por la calle.

En esa línea comentó que “quizás las nuevas generaciones no tanto porque han ido creciendo con otra generación de jugadores”.

“Interiormente uno nunca deja de ser jugador. A mí se me venció el documento para jugar, pero forma parte de mi ser. Mi lugar está dentro de una cancha porque es lo que más me apasiona”, dijo.

Al momento de hacer un repaso por su trayectoria como futbolista reconoció no tener cuentas pendientes. Ante la pregunta si no haber jugado en Europa podía significar una, respondió: “Quizás el contexto era otro. Antes era difícil ver futbol a nivel nacional, se veía solo Primera y Europa estaba mucho más lejana”.

“Fui dando pasitos de a poco y, cuando se me dio la posibilidad de salir de Junín, fui haciendo escalones siendo muy realista. Estoy muy contento con lo que hice”, explicó.

Entre esos “escalones” que fue dando hubo dos que sobresalen: “El paso por los equipos de Venezuela fueron de mucha trascendencia porque encontraron mis mejores años futbolísticos. El año que disputé la temporada con Táchira, y se extiendo a nivel equipo, marcó una historia dentro del fútbol venezolano porque nos metimos entre los 8 mejores del continente”, contó.

“Mi gran referente a nivel local fue Daniel Cangialosi. Más allá que existía Maradona, Daniel era un fenómeno y lo teníamos al alcance: era de Junín y había hecho las inferiores como nosotros”, expresó.

El presente

En la actualidad, Beraza trabaja en una empresa, específicamente en un concesionario oficial, de una marca automotriz.

“Mientras estuve en Junín había iniciado Ciencias Económicas y el fútbol hizo que quedara en el camino por las exigencias. Cuando se acercaba el final de mi carrera sí fui proyectando otros planes. Mi vuelta a la ciudad tiene que ver con una decisión familiar y es que mis hijos puedan hacer su escolaridad aquí”, compartió.

La pasión del Peludo sigue siendo la pelota y su mayor felicidad pasa por el hecho de haber vuelto a las canchas. Ya no como jugador, sino como formador, el nuevo desafío en lo deportivo como nuevo integrante del staff de cuerpos técnicos del Club Atlético Mariano Moreno de nuestra ciudad.

“Estoy como cuando empecé a caminar mis primeros pasos como jugador. Le doy mucha relevancia a la formación del jugador, es lo que siempre prefiero. Si pudiese aprender y asentarme en un lugar desde las formativas sería feliz”, manifestó.

En tal sentido describió: “Taqueta fue un gran guía que tuve en las divisiones inferiores. Es indispensable pensar que uno está contribuyendo en la formación de las personas. Hay que ser claros e ir guiándolos en que el futbol puede o no ser una posibilidad”.

Y aclaró: “No miro muy lejano. No lo tomo ni pienso en ser entrenador de un equipo de Primera”.

“En su momento hice la parte de instructor infantil y me falta la parte de entrenador profesional. Es algo que tengo postergado, pero esto sirve para retomar. Contento de volver adonde fui feliz”, contextualizó.

Selección argentina

Uno de los temas de mayor convocatoria en la agenda actual es el de la Selección argentina de fútbol. Y, al hablar de ello, es imposible no abordar la clásica dicotomía reproducida entre los hinchas del fútbol entre Diego Maradona y Lionel Messi.

Acerca de ello, de diez a diez, Beraza indicó: “No apuntaría a trazar comparaciones. Son dos fuera de serie de esos que no abundan y salen de tanto en tanto. Debería formar parte de nuestro orgullo que sean argentinos”.

“Messi tiene la virtud de permanecer en el alto rendimiento durante más de 10 años. Y, para mi generación, lo que generaba Maradona era empatía y sentimiento porque realzó la bandera argentina”, detalló.

Sobre la figura de Lionel Scaloni como DT del actual seleccionado comentó: “Me ha sorprendido. Ha tenido una gran evolución desde sus inicios en la selección hasta su presente. Hoy nadie pone en duda su condición porque se impuso con trabajo y resultados”.

“Tiene una sana intención de volver al juego asociado y colectivo. Argentina es una selección a la que es difícil ganarle. Ser exitoso en el resultado con una bandera de juego con una idiosincrasia clara, es un gran hecho”, analizó y comparó: “Nosotros nos formamos con un juego que privilegiaba la técnica y la asociación entre los jugadores. Esta selección lo ha recuperado”.

Por último, abordando la realidad del fútbol argentino, hizo foco en la Liga Profesional y resaltó la labor que se vienen desarrollando en clubes como Defensa y Justicia, Racing, Lanús, Talleres y Vélez. Sin embargo, resaltó el lugar ocupado por River. “Es un ejemplo claro de que es agradable sentarse a ver un partido”, finalizó.