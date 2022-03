“El Gobierno perdió el rumbo”, dijo Petrecca y criticó la elevada inflación

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, afirmó en una entrevista con Democracia, realizada ayer, en el centro de la ciudad, en el contexto de una recorrida del funcionario para dialogar con comerciantes locales en la última jornada del Big Sale, que el Gobierno nacional “no tiene un rumbo” económico para bajar la inflación, al tiempo que expresó su preocupación por la fractura en la coalición gobernante.

“Estamos muy contentos por el resultado del Big Sale, vengo de hablar con un comerciante de venta de ropa para niños y le ha ido muy bien, y esto es lo que buscamos, en un momento tan difícil de la economía, siempre tratamos como Estado municipal de escuchar y estar cerca de las necesidades, trabajar en conjunto con las cámaras -en este caso con Comercio e Industria- y ver desde qué lugar podemos acompañar a aquellos que día a día se levantan, se esfuerzan, invierten, arriesgan su propio capital y generan trabajo, para que la economía de la ciudad siga siendo líder en la región”, señaló el jefe comunal.

“Mientras algunos proponían que estén los comercios cerrados, las escuelas cerradas, hoy los eventos, los bautismos, los casamientos, las clases presenciales generan una reactivación en las ventas. Así como eximimos de tasas, apoyamos en este caso el Big Sale”, puntualizó.

“El común denominador es la preocupación por la alta inflación, de 4,7% (en febrero), realmente es muy alta, con un Gobierno que ha perdido el rumbo, que nunca lo tuvo, nunca hubo un plan económico para decirnos cómo bajar la inflación, que es un impuesto regresivo, que afecta mayormente a las clases más bajas”, afirmó.

“Vemos una falta de rumbo a nivel nacional, ayer (por anteayer) escuchamos al Presidente, otra vez con las mismas prácticas, que siempre han fracasado, como los controles de precios, echarle la culpa a otra persona, como bien dijo el concejal Juan Fiorini, cuando hablás de guerra es porque estás buscando un enemigo, y este no es el camino”, cuestionó.

Fractura en el Gobierno

“Estamos viviendo una situación, desde lo institucional, muy preocupante, esto no conduce a buen rumbo, no permite tener una esperanza. Cuando uno ve en la propia coalición de gobierno estos cortocircuitos, estas peleas, dejar vaciado o no acompañar proyectos importantes, como el acuerdo con el FMI, que requería un compromiso de todos los actores, porque hablamos de evitar el default -y ya sabemos lo que pasa en la Argentina, hemos tenido experiencia, el default destruye la economía y el empleo-, y vemos que la propia coalición de gobierno no ha acompañado”.

“Cada decisión de Gobierno, cada requerimiento desde el Estado municipal vemos distintas miradas, formas de pensar del Gobierno, y obviamente que este no es el camino”, cerró.