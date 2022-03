Crecen los reclamos en la Región por servicios de colectivos a Junín que aun no se reactivaron

El pasado 12 de marzo se cumplieron dos años desde la declaración de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, tras la aparición de los primeros casos de Covid-19 en el país.

En el último bienio, el noroeste bonaerense, al igual que el resto de la Argentina y el mundo, transitó los momentos más críticos de la pandemia: además de la proliferación de casos y las muertes, aparecieron las medidas de restricción a servicios y actividades, con el propósito de reducir la circulación de personas y, de esa manera, desacelerar los contagios.

Llegó la campaña de vacunación y, con ella, la estabilización de la situación sanitaria. Sin embargo, y pese a que la tantas veces anunciada promesa de una "nueva normalidad" parece haber llegado finalmente, persisten todavía actividades que no han recuperado el ritmo pleno de la época pre-pandémica.

En este lote de servicios que permanecen diezmados, a contrapelo del creciente reclamo de las comunidades, aparece el transporte de pasajeros, puntualmente buses y colectivos que acostumbraban a conectar a la ciudad juninense con varias localidades aledañas.

En el último tiempo, pese al restablecimiento del servicio de traslado luego de la interrupción en los meses más críticos de la pandemia, distintos recorridos han quedado reducidos en su frecuencia y la problemática comienza sentirse con mayor fuerza a partir de la vuelta a la presencialidad de la educación, particularmente en la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Unnoba).

Los reclamos ya penetraron al ámbito de la política y no distingue colores políticos en los municipios. Si bien los cañones apuntan a las empresas prestadoras, en los Gobiernos locales aclaran que existe "buen diálogo" entre las partes, a la espera de que la discusión llegue a buen puerto.



En la última semana, el tema llegó hasta el Concejo Deliberante de Chacabuco, en donde el bloque oficialista de Juntos presentó un proyecto de Resolución para solicitar "a las empresas de Transporte Pullman General Belgrano y Cóndor Estrella, tenga a bien realizar las gestiones necesarias para incrementar la periodicidad del servicio de transporte Chacabuco-Junín, y viceversa".

En los considerandos de la iniciativa, la bancada que representa a la gestión del intendente radical Víctor Aiola advirtió que "es sumamente importante la cantidad de vecinos que trabajan, estudian o realizan trámites en la localidad vecina de Junín" y expresó su "preocupación" por "la poca cantidad de opciones para viajar en colectivo u ómnibus de Chacabuco a Junín, y viceversa".

"Nuestra intención es, con esta Resolución, pedirle a las empresas que vuelvan con los servicios como era anteriormente, porque acá en Chacabuco se depende mucho también de Junín. Mientras tanto, estamos estudiando alternativas para solucionarlo", comentó a Democracia el concejal del oficialismo Alejo Pérez.

Las quejas surgen de la supresión del servicio de la empresa Cóndor Estrella que partía a las 6 desde Capital Federal y pasaba por la ciudad chacabuquense alrededor de las 9 y le permitía a los vecinos llegar a Junín a media mañana, para cumplir con sus actividades.

Ahora, según la grilla disponible, quedó desierta la franja entre las 1.20 y las 12.25, por lo que quienes necesitan llegar arribar en horario matutino se quedaron sin aquella opción, pese a que la empresa fue restableciendo paulatinamente algunos servicios.

Hasta las puertas del Ministerio

En otros casos, la problemática trascendió los límites distritales y llegó hasta el Ministerio de Transporte de la Provincia, que conduce Jorge D'Onofrio.

En Leandro N. Alem, Municipio con estrecha relación con Junín, el intendente Carlos Ferraris, del Frente de Todos, mantuvo días atrás una audiencia con el ministro, para plantearle la situación de la pérdida de conexión vía ómnibus entre ambos territorios.

Sin embargo, la foto del encuentro fue el punto culminante de una serie de gestiones del Municipio ante la empresa Laiolo, que no bastaron para solucionar los inconvenientes.

"La comunicación entre Junín y nuestro distrito es permanente y muy importante, más ahora con la vuelta de las clases presenciales. La demanda de nuestros vecinos es que se restablezca el funcionamiento normal del servicio como era antes", explicó a este diario Hugo González, secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad.

Según precisaron desde la administración local, la comunicación vía ruta entre los dos distritos quedó reducida de cuatro servicios diarios -dos por la mañana y dos por la tarde- a apenas uno.

No obstante, González aclaró que el diálogo con la empresa está abierto y reconoció que existe "buena voluntad" de las partes para arribar a una solución. "Nos reunimos en más de una oportunidad con la empresa, que entiende la situación, pero ellos también tienen sus razones, que tienen que ver con lo económico y no le permiten aun volver a los horarios normales", admitió González.

"Como Municipalidad, estamos obligados a buscar una solución a la demanda de nuestros vecinos, sobre todo, porque no estamos pidiendo nada de otro mundo, sino simplemente que se restablezca el servicio", agregó el funcionario, a la hora de explicar el motivo que llevó al intendente a recurrir al Ministerio de Transporte.

También llegó hasta el despacho de D'Onofrio un pedido similar por la situación del servicio Junín-Bragado, que atraviesa otros puntos claves de conexión, como la localidad de Eduardo O'Brien, en donde residen estudiantes, trabajadores y demás vecinos con estrecho vínculo laboral o personal con Junín.



El petitorio llegó a través de las firmas del partido vecinal Acción para el Desarrollo, que le pidió en una nota ingresada al Ministerio que "se readecúe el sistema de frecuencias al momento de pre-pandemia del servicio de transporte que realiza el trayecto Bragado-Eduardo O'Brien-Junín", prestado por la empresa Airbus 21900.

El origen del reclamo se remonta a la fuerte reducción de frecuencias que cubrían el servicio de ida y vuelta, de tres diarias a únicamente una. En esa línea, la presentación realizada por el espacio presidido por "Marita" Gelitti sostuvo que "las personas que se domicilian en la localidad de Eduardo O'Brien necesitan contar con más frecuencias", tanto para llegar a Junín como a Bragado, ya que la acotada grilla horaria de la actualidad "imposibilita realizar trámites varios, consultas médicas privadas y atención en el Hospital de la cabecera".

Del mismo modo, con relación a Junín, la nota enviada a D'Onofrio recuerda que el servicio es demandado por estudiantes que cursan sus carreras en Unnoba y "con una sola frecuencia se hace casi imposible una mínima combinación".

En el caso del servicio que une a Bragado con Junín, el conflicto se remonta a una etapa anterior, a partir de reclamos reiterados a la firma Lafit, que por entonces tenía a su cargo el tramo, por distintas deficiencias en la prestación.

En 2019, fue reemplazada por la empresa que actualmente se encarga del servicio, pero -pandemia mediante-, la frecuencia cayó de seis viajes diarios -tres de ida y tres de vuelta- a apenas dos -uno de ida y otro de vuelta-.

Una año antes, cuando todavía ejercía su función en el Concejo Deliberante, la edil radical Laura Pico propuso a la administración del intendente Vicente Gatica que destinará el ómnibus municipal al traslado de estudiantes universitarios que cursan en Junín, habida cuenta los reclamos que pesaban sobre la firma concesionaria.



“Hay muchos reclamos e incluso una denuncia en la Defensoría del Pueblo bonaerense por este tema”, recordó entonces Pico. A finales de febrero, el municipio anunció una frecuencia adicional gratuita destinada a estudiantes que viven en O' Brien, para que puedan regresar a la localidad después de cumplir con la rutina de cursada en el Terciario en la cabecera.

Pero para Acción para el Desarrollo, la medida no soluciona el problema de fondo que afecta a la población en su conjunto. "Lo que debería hacer el Municipio es ponerse al frente del reclamo para que se cumpla con la concesión. Además, ese servicio está destinado únicamente a los estudiantes, pero toda la comunidad se vio perjudicada por la reducción de las frecuencias", sostuvo Gelitti ante Democracia.

Como en el caso de Leandro N. Alem, en Bragado comprenden las "razones económicas" que llevaron a las prestadoras a eliminar frecuencias, con el paraguas de la Emergencia Sanitaria como fundamento. Sin embargo, insisten en que el ritmo de las actividades comenzó a normalizarse y reapareció la presencialidad como eje del sistema educativo, por lo que el servicio de transporte debería seguir el mismo camino.

Tanto en un conflicto como en el otro, aseguran en los distritos, la pelota la tiene ahora el Ministerio de Transporte. Mientras tanto, los vecinos reinciden en el reclamo, mientras aguardan por la reactivación de los servicios que les permitan volver a movilizarse hasta Junín, como en la época anterior a la pandemia.

Reclamos

-Chacabuco: concejales de Juntos plasmaron los reclamos en un proyecto de Resolución, para pedir a las empresas Pullman General Belgrano y Cóndor Estrella que "incrementen la periodicidad de las frecuencias" de colectivos a Junín.

-Leandro N. Alem: las demandas de los vecinos por la restitución de los servicios a Junín tal como estaban antes de la pandemia motivaron una audiencia entre el Municipio y el Ministerio de Transporte provincial.

-Bragado: de tres servicios diarios ida y vuelta a Junín, la frecuencia quedó reducida a solo uno. La situación afecta a profesionales, vecinos que concurren a consultas médicas y estudiantes que cursan en Unnoba.