Acusaciones cruzadas por las demoras en la obra de la nueva terminal de ómnibus

La concejal del Frente de Todos Carolina Echeverría contradijo las declaraciones del secretario de Obras Públicas de la municipalidad de Junín, Marcelo Balestrasse, “quien justificó la paralización de la obra de la terminal de ómnibus por la falta de envío de fondos por parte del Ministerio de Transporte de la Nación”. Y manifestó que "hay una tendencia permanente por parte del intendente Petrecca y sus funcionarios de menospreciar y poner palos en la rueda a las obras que planificó Mario (Meoni) para la ciudad".

Echeverría afirmó que “a principios del mes de diciembre del año pasado el Municipio de Junín recibió más de 70 millones de pesos por parte del Ministerio de Transporte para terminar el interior de la nueva terminal de ómnibus. Lamentablemente esos fondos se vienen ejecutando en cámara lenta. El problema es la incapacidad de ejecutar por parte del Municipio y no la falta de fondos”.

“Hay que recordar que el acuerdo inicial por la obra de la terminal está terminado hace años, y fue abandonada por la gestión del actual Intendente que le correspondía equiparla y construir los accesos con fondos propios. Sin embargo, la generosidad de Mario (Meoni) es lo que les permitirá a los juninenses finalmente hacer uso de la terminal, porque es quien gestionó los fondos que hoy permiten la finalización”, aseguró la edil.

“Responde a una estrategia”

Además, sostuvo que “en esta obra en particular el Municipio dilató muchísimo la presentación de los proyectos ejecutivos y los presupuestos para que se hagan la transferencia de fondos que estipulan los convenios, y esa es la razón por la que se han retrasado las obras. Todos los retrasos son exclusivos del Municipio. Pareciera que responde a una estrategia de desgaste como se ha hecho también con otras obras”.

Por último, Echeverría señaló que “nos apena que, en vez de gestionar y trabajar para avanzar en las obras necesarias para los juninenses, los funcionarios municipales estén más preocupados en transmitir títulos confusos. Dicen que las mentiras tienen patas cortas y este es un caso. Balestrasse dijo que los fondos no llegaron. Pero si uno ingresa a la web del Municipio, puede ver que, en la primera semana de diciembre de 2021, más de 70 millones de pesos fueron transferidos al Municipio por parte del Ministerio”.

Respuesta del Municipio

Marcelo Balestrasse, secretario de Obras Públicas del Municipio, afirmó a Democracia: “Las apreciaciones de la concejal son totalmente infundadas y erróneas. El Municipio recibió $70 millones para la licitación de la terminación de la terminal de ómnibus, obra que se está ejecutando y que no tiene ninguna demora. Ya se pagó el anticipo financiero a la empresa Rowing, que es la que está ejecutando la obra en el interior de la terminal. Es una obra de completamiento, no hay obra física, es todo equipamiento y el equipamiento está llegando. Como obra física importante está la parte eléctrica, de tableros, que la están haciendo. No hay grandes obras de albañilería, sino equipos de aires acondicionados, mobiliario, y eso está marchando como corresponde”.

Y el funcionario agregó: “Lo que la concejal no sabe es que lo que está demorado, y es lo que estamos gestionando todas las semanas, son las partidas de Vialidad Nacional, que depende del ministerio de Infraestructura de la Nación y no tiene nada que ver con el Ministerio de Transporte. Faltan los fondos para los accesos, eso es lo que está demorado desde hace varios meses y tenemos la información de que tendríamos buenas noticias la semana que viene”.