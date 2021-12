Meneses: “Los CAPS no están funcionando y hay un paro de casi 60 profesionales”

El director ejecutivo del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Abraham Félix Piñeyro” de Junín, Sebastián Meneses, cuestionó al intendente municipal Pablo Petrecca por la falta de respuestas ante el conflicto desatado en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Sobre la situación que se vive en los CAPS, Meneses afirmó: “En principio quiero expresar mi solidaridad con todos los profesionales de la salud que trabajan en las salitas y que hoy están atravesando esta situación tan injusta. Por otro lado, creo que lo que está ocurriendo es una nueva y clara muestra de que la salud pública nunca fue una prioridad para el intendente Petrecca”.

Y agregó: “Hoy los CAPS no están funcionando y hay un paro de casi 60 profesionales por tiempo indeterminado. En la ciudad debemos tener 12 CAPS y sumado a los de las localidades deben ser unos 25 en total. Y ninguno está funcionando. Y el reclamo es más que justo, porque se pide una recategorización, apertura de paritarias y mejores condicionales laborales”.

“Evidentemente al intendente Petrecca no le importa solucionar este conflicto”, cuestionó Meneses.

Primer nivel de atención

En cuando a los perjuicios que genera este conflicto, Meneses dijo: “Estamos hablando de que los CAPS representan el primer nivel de atención, es decir, es el primer contacto que deberían tener nuestros vecinos y vecinas con el sistema de salud pública”.

“Evidentemente al intendente Petrecca no le importa solucionar este conflicto, no le importa la salud de nuestros vecinos y no le importa que muchos de ellos tengan que trasladarse hasta el hospital o tengan que pagar en un privado para atenderse”, cuestionó.

Y ahondó: “Es muy injusto lo que está pasado, tanto para los profesionales, que en su mayoría ganan 30 mil pesos por mes y están pidiendo una recategorización, como también para los vecinos y vecinas que tienen que trasladarse hasta el hospital, haciendo en algunos casos más de 50 o 60 cuadras, tomando colectivos o teniendo que pagar algún taxi o remis”.

Para finalizar, Meneses dijo: “Ni el Intendente ni sus funcionarios le han dado la importancia que deberían darle a este grave conflicto. Y da un poco de bronca, porque durante la pandemia, cuando les queda cómodo, elogian la labor de los profesionales de la salud, pero en la realidad actúan con un cinismo que verdaderamente asusta”.

