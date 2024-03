Cada vez más vecinos con obra social piden remedios a los CAPS y el municipio

La doctora Gabriela Franchi, subsecretaria de Salud, fue consultada por Democracia, sobre el tema del acceso a los medicamentos y si había faltantes o eran insuficientes para dar respuesta a una mayor demanda de atención. Demanda que de hecho aumentó, no solo en las salitas sanitarias o Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de órbita municipal, sino también en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro”.

Al respecto, la médica manifestó: “El acceso a los medicamentos es algo que nos preocupa pero por ahora no tenemos un alerta en el faltante de los mismos, pero sí hay alerta en cuanto a la cantidad de gente que se está acercando a la Secretaría de Salud en busca de medicación, cuando antes quizás la tenían en el Hospital porque se atendían ahí o porque la compraban a través de su obra social y ahora les está costando mucho asumir ese costo de diferencia”.

La subsecretaria aclaró que el Municipio solo entregaba medicamentos a gente que no tenía cobertura de obra social.

El plan Remediar sigue

El programa Remediar brinda acceso y cobertura de medicamentos esenciales a través de su distribución directa a los centros de salud. Integra la política de Medicamentos del Ministerio de Salud, a los establecimientos de salud (CAPS) que integran el primer nivel de atención.

“En general – dijo la doctora Franchi- cuando la gente se atiende en los CAPS, se van con la medicación entregada. A veces sucede que va quienes tienen obra social entonces se van con la receta para que la medicación la adquiera a través de la obra social ya que, por ejemplo, el programa Remediar como todos los programas que vienen de Ministerios de Nación o de Provincia, los insumos están destinados a gente que no tiene cobertura”.

Más gente

La subsecretaria de Salud mencionó que se estaba observando más gente yendo a la consulta, más gente solicitando medicamentos, incluso en las oficinas de la Secretaría de Salud Municipal.

“Lo que estamos viendo ahora –dijo la entrevistada- es un escenario complejo que, ya lo hemos vivido en algunas otras oportunidades los que somos más grandes, y es que a veces la gente, más allá de que tenga cobertura social, como los descuentos que se hacen por medicamentos son insuficientes por los valores que tienen actualmente los remedios. No pueden adquirirlos aunque la obra social le cubra una parte del valor”.

“Esta situación lo vemos en los CAPS y en la Secretaría de Salud. Viene gente que tiene obra social pero no les alcanza la plata para comprar los medicamentos”, reiteró.

La funcionaria acotó que había como un cambio de perfil de las personas que se acercaban en búsqueda de atención y medicamentos. “Pasa que los que hasta hace poquito se atendían en el privado ahora hacen la consulta en el CAPS porque no pueden hacerse cargo del copago que cobran los profesionales para atenderlos”, acotó.

Medicamentos de alto costo

La doctora Franchi mencionó también que había medicaciones que no podían suspenderse, que cuando no se la proporciona el Estado tendría que comprarla, pero no puede porque no tiene dinero.

“En el segundo nivel de atención, lo que tiene que ver con tratamientos oncológicos hay algunas faltas, en algún tipo de insulinas especiales también, pero apuntó que esos insumos no dependían del área de Salud Municipal, sí teniendo injerencia el Hospital Interzonal General de Agudos y la Región Sanitaria III.

“Todo lo que son tratamientos con inmunosupresores, de alta complejidad, programas para diabetes que van más allá de la medicación básica, esos programas los maneja la Región Sanitaria. Nosotros somos responsables de dirigir a la gente hacia allí, de subirlas al sistema, de cargarlas como usuario y a veces les entregamos los insumos, pero provienen de Región Sanitaria, del Ministerio de Salud”, explicó.

Apuntó también que los tratamientos inmunológicos y oncológicos eran de altísimo costo, pero que los problemas que tenía el nivel estatal también se escuchaban en el nivel privado porque a veces es una cuestión de licitaciones y de importaciones.

Control natalidad

Finalmente, respecto a la cobertura para el control de natalidad, la doctora Franchi manifestó que en los CAPS seguía habiendo anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables, implantes subdérmicos, colocación de diu y la entrega de preservativos, que estaban disponibles en todas las salas sanitarias. “La colocación de implante subdérmico y de DIU es con turno- aclaró la funcionaria- porque es con evaluación previa y programada. Pero la anticoncepción oral, inyectable o preservativo es a demanda, en todos los CAPS las obstétricas, y hay dos ginecólogos para las cosas más complejas”.

Virus Sincicial Respiratorio

Provincia lanzó la campaña de vacunación

El titular de la cartera sanitaria bonaerense, Nicolás Kreplak, encabezó, anteayer, en Gonnet, el lanzamiento de la campaña de vacunación de la nueva vacuna obligatoria nacional para personas embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio.

Durante el anuncio, que se realizó en el Hospital “San Roque” de Gonnet, el ministro destacó que “esta vacuna, que se decidió incorporar al Calendario durante el gobierno nacional anterior, puede empezar a reducir la principal causa de muerte en los menores de un año que es la bronquiolitis y que en nuestro país afecta a 200.000 niños y niñas menores de dos años cada invierno”, explicó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Y agregó que “hoy es un día histórico para el sistema de salud en Argentina porque esta vacuna ya es obligatoria y está disponible en toda la provincia de Buenos Aires”.